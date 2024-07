¿Quién merece ser el "Quinto Beatle"?: una mirada a los colaboradores clave de The Beatles

Con una trayectoria profesional de menos de 10 años, The Beatles, como banda, sobresale entre cientos de agrupaciones debido a su influencia en la industria musical, el estado de leyendas que envuelve a los cuatro integrantes del cuarteto de Liverpool ha generado un gran número de anécdotas y leyendas de todo tipo, no obstante, el uso del término, "quinto Beatle", es un tema que sigue generando interés entre fanáticos.

La conformación del grupo británico con Paul McCartney en el bajo, Ringo Starr en la batería y John Lennon junto con George Harrison en las guitarras, es conocida por prácticamente cualquier melómano, aunque sorpresivamente, el conjunto responsable de Let It Be, tuvo un varias formaciones y colaboraciones con artistas invitados que podrían ostentar el título de quinto integrante.

¿Quién es el quinto Beatle?

Dentro de la "Beatlemania", término que es empleado desde los años 60 para identificar a los aficionados de la agrupación, la historia del "Quinto Beatle" siempre ha sido un tema de debate, pues un sector de fans usa el termino para identificar a músicos que colaboraron directamente con la agrupación, mientras que otro grupo de seguidores atribuyen el papel para figuras que influenciaron de diferente forma el recorrido de The Beatles.

James George Nicol el baterista que remplazó a Ringo Starr en The Beatles

El quinto integrante de la agrupación que ostenta el título de manera "oficial", le pertenece a James George Nicol, baterista que remplazó a Ringo Starr durante un breve periodo de tiempo en 1964. Mientras que el autor de Octopus Garden se recuperaba de una infección, George Nicol ejecutó las bases rítmicas en un par de presentaciones de la gira de The Beatles por Australia y Asia.

¿Eric Clapton tocó con The Beatles?

Durante las sesiones de grabación del "White Album", George Harrison invitó al estudio a su amigo Eric Clapton, guitarrista de Cream, como fruto de esa reunión y a petición del beatle, el cantautor de Tears in Heaven terminó colaborando en la canción While My Guitar Gently Weeps, pieza en donde ejecutó un solo de guitarra catalogado como legendario. Tiempo después y tras tensiones dentro de la banda, el nombre de Eric Clapton fue sugerido como un posible remplazo de George Harrison, escenario que nunca se hizo realidad.

Billy Preston y su papel en Let it Be

Además de Clapton, otro músico también tiene créditos oficiales en las composiciones de "Los Fab Four", se trata de Billy Preston, famoso tecladista que colaboró activamente durante las grabaciones del disco Let it Be. El cuarteto de Liverpool conoció al músico durante una gira por Inglaterra de Little Richard en 1962, desde entonces, la agrupación y el tecladista generaron una amistad que culminó en múltiples colaboraciones musicales que aparecen en los dos últimos discos del conjunto.

Tony Sheridan y los primeros años de The Beatles

Tony Sheridan es el último músico en competir por el lugar de quinto integrante, pues al igual que Clapton y Preston, el músico también es reconocido como colaborador musical en los créditos de algunas canciones del grupo insignia de la ola británica. Durante los primeros años de The Beatles, Sheridan, ya como una figura establecida en la escena musical local, grabó algunas canciones con los jóvenes ingleses, dicho material se encuentra en dos discos, los cuales son considerados como los primeros trabajos oficiales de la agrupación.

¿Quién es Brian Epstein?

Brian Epstein es reconocido por ser un líder y una figura de suma importancia en los inicios de la agrupación, su papel como representante de The Beatles durante sus primero años de trayectoria fue vital para el éxito comercial de la banda. Como un reconocido hombre de negocios y dueño de una tienda de discos, Epstein rápidamente reconoció el talento nato de los músicos, su influencia ayudó a los jóvenes a encontrar en estilo refinado en su vestimenta, corte de cabello e incluso en su visión artística, además de ser reconocido como una especie de mentor que ayudó a los integrantes a madurar profesionalmente.

¿George Martin es el quinto Beatle?

Para muchos expertos musicales y "beatlemaniacos", el papel de "Quinto Beatle" sin duda pertenece a George Martin, quien fue ingeniero de audio en los estudios Abbey Road, lugar donde la agrupación trabajó durante casi toda su carrera. Martín desempeñó un papel profesional y musical de increíble relevancia en el proceso creativo y comercial del cuarteto, debido a que se encargaba de aterrizar en términos realistas y técnicos las ocurrencias creativas de Lennon y McCartney, incluso llegó a contribuir directamente, utilizando sus conocimientos en el piano para resolver las necesidades musicales de los "Los Fab Four "en canciones como In My Life.