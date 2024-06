Natalia Litvinova da voz a las víctimas de Chernobyl en su libro "Luciérnaga"

Cuando tenía 10 años de edad, Natalia Litvinova (Bielorrusia, 1986) recuerda que su familia y ella emprendieron un viaje a Argentina orillados por la pobreza, la insalubridad y las condiciones poco favorables para habitar el territorio después el accidente de Chernobyl en 1986, y, su mamá, más que empacar joyas y reliquias heredadas en las maletas guardó ropa y unos cuantos libros que tenían información del desastre nuclear.

En la conferencia de prensa del Segundo Premio de Novela Lumen -del que fue ganadora por su libro Luciérnaga-, la autora explicó que fue el silencio de su madre, su abuela y otras mujeres, así como su infancia y la de los niños luciérnaga (pequeños que desarrollaron enfermedades y crecieron limitados en un entorno radiactivo) lo que marcó su vida y toda su escritura.

“Cuando tenía 30 años mi madre me contó que mi abuela fue secuestrada por los nazis, y que cuando volvió a Bielorrusia fue castigada por su patria al se considerada como una espía, volver aún cuando le decían que no, me pareció un acto de rebeldía, y hacerlo después del accidente nuclear, un acto de amor”, expresó la también autora de Esteparia, quien indicó que el libro comenzó a escribirlo como un poemario hace 10 años, y que fue a poco antes de la convocatoria del premio que se convirtió en una novela.

La autora Natalia Litvinova. Foto: Cortesía

También explicó que si bien existe documentación cuantitativa que puede ser consultada acerca del accidente nuclear, poco se habla de las consecuencias que derivaron en las personas que lo vivieron y que siguen padeciendo este acontecimiento.

Y agregó que “el mundo se ha enterado del cáncer y las enfermedades que muchos habitantes desarrollaron debido a la radioactividad y a los materiales químicos que se quedaron en el medio ambiente, pero, en mi caso, aún temo convertirme en madre porque no sé si puedo serlo, porque temo que mi cuerpo le cause algún daño al bebé, porque no sé cuándo moriré y cuánto me ha afectado en la salud todo esto”, expuso.