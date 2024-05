Cristina Rivera Garza gana el Premio Pulitzer 2024 por “El invencible verano de Liliana”

Este lunes 6 de mayo se dio a conocer que la escritora mexicana Cristina Rivera Garza ganó el Premio Pulitzer 2024 -que reconoce los logros en el periodismo impreso y en línea- por su libro “El invencible verano de Liliana”, en el que relata el feminicidio de su hermana a manos de su novio de la preparatoria.

Cristina Rivera Garza gana el Premio Pulitzer 2024

El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos,como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales.

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza es reconocida con el Premio Pulitzer 2024. Foto: X @PulitzerPrizes

“Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva: en lo más profundo del invierno había descubierto que en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, había un invencible verano. Lo dejaría atrás. Empezaría una nueva vida. Haría una maestría y después un doctorado; viajaría a Londres. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Hace apenas un año decidí abrir las cajas donde depositamos las pertenencias de mi hermana. Su voz atravesó el tiempo y, como la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia”, explica la autora en la reseña.

Más de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza

Originaria de Matamoros, Tamaulipas, estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como la maestría y el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston. Fue profesora asociada de historia mexicana en la Universidad Estatal de San Diego y profesora del Departamento de Comunicación y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Cristina Rivera Garza ganó el Premio Pulitzer en la categoría Memoria. Foto: IG @cristina_rivera__garza

Profesora visitante distinguida de la Universidad de Washington, en San Luis; profesora visitante del Instituto Hispánico de la Universidad de California, en Santa Barbara; profesora del Departamento de Literatura de la Universidad de California, en San Diego, así como directora de la maestría en Bellas Artes del programa de escritura creativa de la misma universidad; profesora visitante de la Universidad de Stanford; profesora distinguida del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston y directora del programa de doctorado de Escritura Creativa en Español de la misma desde 2017, señala El Colegio Nacional del que es parte desde 2023.

Entre sus obras destaca “Nadie me verá llorar”, “La muerte me da”, “Había mucha neblina o humo o no sé qué” y “El invencible verano de Liliana”. Rivera Garza ha destacado en cuentos con títulos como “La guerra no importa”, “La frontera más distante” y “Allí te comerán las turicatas”, mientras que como ensayista publicó “Dolerse. Textos de un país herido”, “Los muertos indóciles. Necroescritura y desaprobación” y “Escrituras geológicas”.

Cristina Rivera Garza ha sido reconocida con premios y reconocimientos como el Nacional de Cuento Juan Vicente Melo 2001; el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2001 y 2009; los premios internacionales Anna Seghers 2005 de Alemania y el Premio Roger Caillois 2013 de Francia; el de Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2016, y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2021 en Chile, por mencionar algunos.

Con información de Alida Piñon