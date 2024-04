Interpol en el Zócalo: un repertorio complaciente de sonidos oscuros invadió la capital mexicana

Luego de un breve descanso, los músicos volvieron a sus puestos ante el ataque de euforia de los presentes. "Untitled", "No I in Threesome" y "Stella Was a Diver and She Was Always Down" fueron las elegidas para terminar con las acciones.

Fue un concierto bastante conciso, donde no le jugaron al experimento y aventaron el repertorio seguro para no decepcionar a nadie. Claro, siempre faltará alguna que otra, pero la base de todo fue bastante complaciente.

El sonido claro, bastante ensayado, y con todos los años de trayectoria encima. No fallaron un solo milímetro en la ejecución. Desde luego se extrañó a Sam Fogarino en la batería, pero resultaron impecables los tamborazos y el el ritmo siempre marchando a buen puerto a pesar de todo.