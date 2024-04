Interpol en el Zócalo: tatuajes, viajes por el mundo y contención emocional, la banda que más pasiones despierta en México

Interpol tiene una gran chamba este sábado 20 de abril de 2024. Es la primera vez que tocará en la Ciudad de México, escenario que han pisado decenas de los más grandes artistas de todo el mundo y de todas las épocas, la gran mayoría de ellos ante más de 100 mil, 200 mil o 300 mil personas, récord actual impuesto por Los Fabulosos Cadillacs.

También es una de las bandas que más le ha macheteado en tierras Aztecas. Vinieron por primera vez en 2004, y desde entonces no han parado de aparecer en los carteles de festivales de gran envergadura, así como conciertos en solitario por toda la República, siempre atascando sus presentaciones de gente. Sin duda, una de las más queridas bandas del Indie rock dosmilero, de las que más pasiones levanta en los mexicanos.

Los fans de Interpol dispuestos a todo

Interpol tocará en su primer concierto del Zócalo. Crédito: Cultura CDMX

Tal es el caso de Hugo, fanático de Interpol desde hace 18 años, que los conoció un día de concierto, pero fue U2. En el sonido local se podía escuchar el tema "Evil", después llegó a su casa en busca de más contenido, y gracias a Limewire se convirtió en el más grande fan.

Esa conexión se hizo tan grande que los ha seguido por todo el continente. Desde los Estados Unidos y hasta Latinoamérica, y desde luego, cada uno de los conciertos en los que ha estado en México. Pero dio un paso más allá en el imaginario de un simple escucha, se tatuó las portadas de sus discos, sus autógrafos y hasta los rostros de Sam Fogarino, baterista, y de Paul Banks, guitarrista y cantante.

"Es lo más loco que he hecho por alguien. Estoy muy feliz de que haya sido por mi banda favorita, por Interpol, y lo volvería hacer. Son inspiración para mí (...) en ellos encuentro un refugio que me ha ayudado. A Sam lo tengo tatuado porque es con quien siento más afinidad. Es una persona muy tranquila, noble y humana, haberme tatuado su rostro es como un homenaje para él. A los tres los amo. Esto es como retribuir un poco la felicidad que me han dado y que sé que me seguirán dando en el futuro", dijo Hugo al Heraldo de México.

Hugo lleva en la piel los discos firmas y rostros de sus más grandes ídolos. Crédito: El Heraldo de México

Mirna, por su parte, guarda una colección bastante sustanciosa de las visitas que ha tenido Interpol en México. Desde recortes de revistas, hasta boletos del primer Corona Capital, del Manifest, del WTC, Palacio de los Deportes y Pasagüero. También tiene plumillas, fotos, autógrafos y setlist que ha conseguido por varias ciudades de los Estados Unidos. Ha estado en Chicago, Las Vegas y Coachella en Indio, California.

Ahora tiene un hijo con quien comparte su pasión por la banda, nació en 2008, cuando ella ya era fan. Lo llevará por primera vez a verlos en este Zócalo de la Ciudad de México, donde espera que se enamore de la música de sus héroes personales, y en algún momento se una también a sus aventuras.

"Este es el punto cumbre de tantas visitas y venidas de la banda. Esperaría que se llenara, que vieran que tienen muchos fans y puede haber nuevos fans. También espero que sea un gran momento con mis amigos, que no nos frustramos, tenemos que disfrutalo. Siempre que han venido hemos estado hasta adelante, siempre estamos en primera fila. Ese es el objetivo", nos contó.

Mirna tiene una gran colección de boletos, periódicos, Setlist, fotos y experiencias. Crédito: El Heraldo de México

Lidia no se queda atrás. Interpol ha sido gran parte de su historia, y le ha ayudado su música para superar depresiones o momentos muy oscuros de su historia. Su canción favorita es "Rest My Chemistry" porque tiene recuerdos de superación personal. Los conoció gracias a que su amigo de la universidad le pidió traducir una canción, esa letra la enganchó a primera vista, y desde entonces no para de escucharlos.

Luego del Zócalo planea ir a toda la gira Latinoamericana donde tocaran los primeros dos discos que vieron la luz. Estará en los siete conciertos de las seis ciudades anunciadas. Medellín, Colombia; San José, Costa Rica; Lima, Perú; Santiago de Chile; Buenos Aires, Argentina; Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil.

"Es muy divertido viajar para verlos. Conoces personas y fans que comparten las mismas pasiones y el mismo amor. Esperamos disfrutarlo. Esperamos que también ellos estén muy felices de estar aquí"

Lidia irá a verlos por todo Sudamérica y seguirá acumulando países en su lista, mismos donde ha seguido a su banda favorita. Crédito: El Heraldo de México

Interpol en el Zócalo

La cita para ver a Interpol en el Zócalo es este sábado 20 de abril de 2024 a las 19:00 horas. Se espera que comiencen a tocar alrededor de las 9:00 de la noche, y su concierto podría durar una hora y media, entre grandes éxitos, nuevas canciones o temas sorpresa que pocas veces tenemos el gusto de escuchar en vivo.

El acceso es completamente gratuito, como siempre, pero únicamente podrás entrar por las avenidas 20 de noviembre y Pino Suárez. Ahí habrá puestos de control donde te revisarán tus cosas, recuerda que no puedes entrar con objetos recuerda que no puedes entrar con objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, drogas, pirotecnia, bancos o sillas, latas, botellas de vidrio, entre otras cosas.