Clara Bow: ¿Quién fue la actriz a la que Taylor Swift le dedicó una canción?

Además de arrasar en la ceremonia de los Grammy, la cantante estadounidense Taylor Swift reveló que estrenará un nuevo álbum el próximo 19 de abril, para gozo de sus miles de seguidores.

Titulado “The tortured poets department”, contendrá 16 temas, pero hay uno que destaca por el significativo título que posee, puesto que reivindica la trágica historia de una de las primeras famosas de Hollywood: Clara Bow.

Considerada la primera “it girl”, término que con el paso del tiempo se podría decir que evolucionó a “sex symbol”, Bow era al mismo tiempo dueña de una belleza atípica y una influencia única.

Sin embargo, su historia estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Nacida y muerta en la pobreza, pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico, sufrió el ataque de los medios e incluso su mamá intentó matarla.

El nuevo disco de Taylor Swift sale el 19 de abril. Foto: X / Taylor Swift

¿Quién fue Clara Bow?

Nacida en Brooklyn en 1905, Clara Bow nació prácticamente en la indigencia. Su mamá, quien tenía un padecimiento mental, había perdido anteriormente a dos niños y sufría los maltratos de Bow, además de padecer alcoholismo.

A una edad muy pequeña se enfrentó a la pérdida de su abuelo, quien murió mientras jugaba con ella en un columpio, y de un querido amigo, quien fue quemado vivo por otros niños de la calle cuando estaba junto a ella. Clara tenía solo 10 años de edad.

El look de Clara Bow cambió radicalmente la forma en la que Hollywood interpretó a la mujer. Foto: Wikimedia Commons

Cuatro años después, la joven pelirroja consiguió su primer trabajo como telefonista y pronto se inscribió a un concurso de talentos, donde el premio mayor era un pequeño contrato en el cine, mismo que ganó.

Su debut en la pantalla grande fue en la cinta “Down to the sea in ships” y, gracias a su actitud desenfadada y sin complejos, logró forjarse una carrera cinematográfica brillante, que la llevó a colocarse como una de las actrices más famosas de los años 20.

Clara Bow tuvo amoríos con personajes como el cineasta Victor Fleming o el actor Gary Cooper. Foto: Wikimedia Commons

Sin embargo, esa misma actitud la llevó al desenfreno y a los escándalos mediáticos, quienes la acusaban de llevar una vida disoluta al ser una gran asidua a los amoríos, el alcohol, las drogas y las apuestas. Además, los problemas mentales de su mamá la llevaron a escapar de la muerte por lo menos en dos ocasiones.

La puntilla a su carrera se la dio la llegada del cine sonoro. Al no estar preparada para la evolución del cine, poco a poco cayó en el olvido. Las cosas se complicaron aún más cuando, en 1931, un colapso nervioso la llevó por primera vez a un hospital psiquiátrico.

Debido a algunos padecimientos mentales, Bow fue sometida en repetidas ocasiones a electroshocks. Foto: Wikimedia Commons

Pero no todo fueron malas noticias. En el ocaso de su fama se casó con el actor Rex Bell, con quien tuvo dos hijos y vivió una existencia calmada, lejos de los reflectores. Murió en 1965.

Clara Bow en los libros y el cine

A pesar de su importancia en el desarrollo de papeles femeninos lejos del arquetipo de la mujer sumisa, no existen demasiadas biografías que aborden el rol que Clara Bow tuvo en los inicios de Hollywood.

Sobre sus escándalos puedes leer lo escrito por Kenneth Anger en el libro "Hollywood Babilonia", en el que se cuentan con lujo de detalle las orgías en las que participó Bow con decenas de los grandes nombres de la Meca del Cine.

Un poco más reciente es la cinta “Babylon”, dirigida por Damien Chazelle y donde Margot Robbie interpreta a la desenfrenada actriz de cine y su ascenso en el Séptimo Arte. La encuentras en Star+.