Never Going Home: ¿Dónde y cuándo ver la exposición de Daniel Johnston en la CDMX?

La escena "underground" en el mundo de la música siempre se ha mantenido vigente, sobre todo en años recientes, siendo la historia de Daniel Johnston, un ejemplo claro del lado más bello de la escena musical norteamericana en los 90. Siendo un ícono del ámbito artístico, el trabajo del compositor del enigmático material "Hi How Are You" siempre ha sido considerado como obras de culto.

Por medio de una oportunidad imperdible en la Ciudad de México, el trabajo de Daniel Johnston inundará los pasillos de House Of Vans el próximo fin de semana, desde el 7 de diciembre, las ilustraciones y dibujos originales llegarán por medio de la exposición "Never Going Home".

A pesar que Daniel Johnston es conocido ampliamente por sus trabajos musicales oníricos que inspiraron a grandes figuras de la industria como Kurt Cobain, "Never Going Home" es una exposición que no se centrará en la parte musical, invita a los asistentes a sumergirse en el proceso creativo de Johnston a través de sus ilustraciones.

Por medio de sus dibujos, el artista tejió relatos, creó personajes y expresó sus emociones más personales, muchas de las cuales se transformarían en inspiración para sus canciones más icónicas y estarán disponibles por primera vez en la Ciudad de México en un evento de entrada libre.

¿Quién es Daniel Johnston? el ícono cultural que llegará a CDMX

Daniel Johnston fue un cantante, compositor y artista visual estadounidense, conocido por su estilo musical único que combinaba elementos del lo-fi, el folk y el rock experimental. Nacido en 1961 en California, Johnston se destacó por su enfoque crudo y emocional, tanto en su música como en su arte.

Su obra, caracterizada por letras profundamente personales y una producción minimalista, le valió una base de seguidores leales, especialmente dentro de los círculos del indie y la música alternativa. Aunque no alcanzó la fama comercial masiva durante su vida, Johnston es considerado un ícono de la música underground, influyendo en una generación de artistas y músicos con su estilo auténtico y su vulnerabilidad en la composición.

Además de su carrera musical, Johnston fue un prolífico artista visual. Sus ilustraciones, que a menudo incluían personajes y escenas surrealistas, sirvieron como una extensión de su música y sus emociones.

¿Cuándo y dónde será la exposición Never Going Home?

La obra de Daniel Johnston se presentará por primera vez en México en House Of Vans, un espacio para la cultura, el arte y la música. La exposición "Never Going Home" fungirá como parte del inicio del aniversario de House of Vans Vol. 3 y tiene como fecha de apertura el próximo sábado 7 de diciembre de 2024.

El acceso será gratuito y sin registro, pero la exposición será temporal.

House of Vans se encuentra ubicada en Calle Rubens, Colonia San Juan, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, 03730, México

