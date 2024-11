El puesto ambulante con las flautas más deliciosas de toda la CDMX y a un súper precio

Uno de los platillos más populares en la gastronomía mexicana son las flautas, este delicioso manjar que está hecho con tortilla y relleno con carne, pollo o papa se ha convertido en el favorito de todo el país y hay un lugar en la ciudad de México que promete tener las mejores de toda la capital y super super baratas y aquí te vamos a contar todos los detalles para que sepas dónde se ubican y cómo puedes llegar.

Se trata de “Quekas y flautas Charly”, un puestito ambulante que además atiende todos los días de la semana por un costo super accesible y la mejor noticia es que no solo ofrecen flautas, también hay deliciosas quesadillas. Así que si quieres ir al paraíso de las flautas tienes que ir lo más pronto posible porque te vas a sorprender cuando sepas que la orden de tres solo cuesta 35 pestos, así como lo lees, 35 pesos.

Las flautas de este popular local ambulante se ha vuelto muy popular en redes sociales porque están en uno de los sitios más concurridos de la CDMX, pero no solo eso, es que su sabor, aseguran que es único. Esta comida exprés te salvarán de apuros cuando no tienes que desayunar, comer o cenar y hasta te salvarán de no morir de hambre cuando acabas de salir de la fiesta y tienes hambre.

Todos los días preparan más de mil flautas para sus clientes | Foto: YouTube Coreano Vlogs

El paraíso de las flautas afuera del Metro Revolución

Las deliciosas flautas de Metro Revolución están para chuparse los dedos y si quieres probar variedad hay de diferentes especialidades como carne, pollo y jamón con queso. Pero definitivamente lo que más le agrada a sus clientes es que este puesto tiene una barra de salsas, lechuga, queso y crema para que le agregues todo lo que tu quieras, las veces que quieras.

Usualmente hay muchas personas en este lugar pero ni te preocupes porque la atención es casi inmediata debido a que ya tienen listas cientos de flautas para complacer a sus clientes sin la necesidad de que tengas que esperar mucho tiempo. Y si vas con mucha hambre también puedes comerte una rica quesadilla que solo cuesta 12 pesos y puedes pedir de carne, pollo, picadillo y chicharrón.

Las flautas te las puedes preparar tu mismo con la crema, queso y salsa que quieras | Foto: YouTube La Ruta de la Garnacha

¿Cómo llegar a las flautas gigantes de Metro Revolución?

Las Flautas y Quekas Charly se ubican en Ezequiel Montes 21-A, Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc de la ciudad de México. Para llegar solo tienes que tomar la línea 2 del metro y bajarte en Metro Revolución, es muy fácil llegar solo te tienes que bajar con dirección a Taxqueña y las verás ahí en cuando salgas a la calle.

Horario de las flautas de Metro Revolución

Las flautas y quesadillas de este puestito rodante atienden las 24 horas del día los siete días de la semana, por lo que puedes ir a probarlas cuando quieras. Te sugerimos acudir por la mañana o por la noche, pues en las tardes podrías encontrar una larga fila, aunque debes saber que atienden muy pero muy rápido.

La orden solo cuesta 35 pesitos | Foto: YouTube Coreano Vlogs

