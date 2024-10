El hermoso parque al sur de la CDMX donde se aparece La Llorona; atemoriza el bosque y sus manantiales con patos y cisnes

Los festejos por el Día de Muertos por fin nos alcanzaron y además de salir a recorrer las ofrendas que se montaron a lo largo y ancho de la CDMX, también inicia el momento del año perfecto para reconectar con nuestras tradiciones y olvidarnos del Halloween, porque incluso si del terror se trata sólo los mexicanos sabemos cómo lograr que los pelos se nos pongan de punta, quedar paralizados y estremecidos ante lo que nuestros ojos y sentidos perciben. De ahí que en toda la República encontremos mitos y leyendas que iniciaron desde nuestros ancestros y con los que actualmente seguimos congeniando.

Ahora que los seres queridos que perdimos están de regreso entre nosotros con motivo del Día de Muertos queremos hablarte de la leyenda de La Llorona, pero en una versión que posiblemente no conoces, ya que no es la que va entre las calles asustando a las personas que en plena madrugada siguen despiertas, sino a una que prefiere estar en un hermoso parque con paisajes sorprendentes, manantiales y hasta la presencia de patos y gansos. Según se cuenta, esta mujer que llora y lamenta la muerte de sus hijos se aparece en las profundidades de uno de los bosques de la CDMX, ubicado al sur en la alcaldía Tlalpan y que sin duda tienes que visitar.

Si bien es cierto que este hermoso lugar que, además es considerado un parque nacional y con una importancia biológica para toda la capital, cuenta con esta y un par de leyendas más que atemorizan a cualquiera, lo cierto es que recorrerlo de principio a fin es toda una experiencia que tienes que vivir sin importar si radicas o no en la CDMX. Mientras te adentras por sus largos caminos en donde se respira aire limpio o te sientas a disfrutar de algún antojito mexicano en los puestos de la zona, también encontrarás que es un lugar lleno de paz y naturaleza.

Se trata del Parque Nacional Fuentes Brotantes, ubicado al sur de la Ciudad de México; este destino de la alcaldía Tlalpan es un paraíso ante los ojos; sin embargo, cada que llega Día de Muertos se recuerdan las leyendas sobre este sitio y que están protagonizadas por La Llorona. Cabe destacar que hay personas que no sólo han quedado paralizadas al escuchar sus lamentos, sino también que la han visto en distintas zonas de esta reserva

Conoce la leyenda de La Llorona en Fuentes Brotantes CDMX, ¿dónde se aparece?

La Llorona es una de las figuras más conocidas de todo México, así como del sur de Estados Unidos y otros países de América Latina; según se cuenta se aparece en distintas zonas lamentándose, algo que deja atemorizados a muchos, ya que su llanto no sólo resulta doloroso, pues también te deja frío. Además, las abuelas y sus creencias suelen mencionar que mientras más lejos escuches su grito más cercana está de ti y viceversa.

Se dice que esta mujer se encuentra en este parque ecológico al sur de la CDMX, donde incluso la llaman como "La Llorona de las Fuentes Brotantes", pues se dice que es la pregonera de los manantiales y del bosque de este lugar. La historia cuenta que es entre las maravillas naturales de la reserva donde se aparece este ser que ya no es de este mundo y que su apariencia de película de terror atemoriza a los poco afortunados que la han visto.

Según cuenta la leyenda, la representación que aparece en este parque de Tlalpan es la de una mujer vestida de color blanco y que además tiene una larga cabellera negra que supuestamente se aparece de noche, aunque se dice que es más frecuente verla después de la medianoche; sin embargo, hay quienes aseguran haberla visto durante el día escondida entre las ramas de los árboles que hay en el parque.

¿Qué leyendas habitan en Fuentes Brotantes?

El origen de la leyenda de La Llorona de las Fuentes Brotantes, se cuenta, inició cuando hace muchos años un hombre regresaba del trabajo ya pasada la media noche y fue esta figura aterrorizante la que se le apareció y lo dejó paralizado por los gritos que emitía para sacar su dolor.

Las historias sobre esta misteriosa mujer vestida de blanco no termina con quienes la han escuchado, pues también se dice que una persona incluso se quedó ciega tras haberla visto e intentado acercarse a ella. Pasado 1936, cuando las Fuentes Brotantes se había declarado como Parque Nacional, el cuidador Dionisio Yepes la habría visto a la orilla del lago pidiendo auxilio, por lo que no dudó en acercarse a ayudar; sin embargo, al verla se desmayó de tremenda impresión y cuando otros trabajadores lo encontraron al amanecer, ya no podía ver.

Parque nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la importancia biológica de este hermoso lugar de la CDMX se debe a los manantiales del lugar y que se encuentran en las faldas del Ajusco. Recorrer este lugar no sólo debe hacerse con la intención de ver a La Llorona, sino también reconocer su importancia, conservación y protección de los recursos.

Entre las maravillas de paisajes que se pueden disfrutar destaca su bosque repleto de cedros, eucaliptos, encinos, pinos y ahuehuetes, eso sin mencionar que la conexión con la naturaleza no sólo se da por medio de la flora, sino que la fauna también es uno de los recursos más importantes de la zona.

Al adentrarse en las Fuentes Brotantes se pueden ver anfibios, reptiles, salamandras, pájaros carpinteros, colibríes o gorriones, eso sin mencionar que en el lago hay varios animales acuáticos que hacen todavía más agradable la visita; entre ellos destacan los patos, cisnes, tortugas y peces.

¿Cuándo se construyeron las Fuentes Brotantes?

El Parque Nacional Fuentes Brotantes se declaró como tal el 28 de septiembre de 1936 gracias al presidente Lázaro Cárdenas del Río tras el decreto 28-09-1936 en el que se destinaban 129 hectáreas, pero de las que sólo quedan 8. El objetivo de este lugar que recibe a miles de visitantes es conservar los manantiales de la alcaldía Tlalpan y que alimentan el lago del parque. Por supuesto, se ha adaptado con otras amenidades como son los juegos infantiles, la zona de comida

Fuentes Brotantes, ¿cómo llegar?

Para llegar al Parque Nacional Fuentes Brotantes puedes viajar en auto sobre Insurgentes Sur y a unos metros del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía encontrarás la puerta que te llevará a este destino, y no te dejes engañar, ya que aunque parece un callejón, esconce maravillas.

Metro. Puedes llegar al paradero de CU y de ahí tomar un camión que te acerque al Metrobús Perisur; de ahí tómalo en dirección El Caminero y bájate en la estación de Fuentes Brotantes; sólo tendrás que cruzar la calle para llegar.

Puedes llegar al paradero de CU y de ahí tomar un camión que te acerque al Metrobús Perisur; de ahí tómalo en dirección El Caminero y bájate en la estación de Fuentes Brotantes; sólo tendrás que cruzar la calle para llegar. Metrobús. ?Otra alternativa es tomar la Línea 1 y bajarte directamente en la estación Fuentes Brotantes que está justo enfrente de la Bodega de Aurrera, al descender camina en dirección contrtaria a esta tienda y habrás llegado.

