Pumpkin spice de arroz con leche, prepara esta receta calientita y deliciosa para disfrutar Halloween y Día de Muertos

El otoño no se disfruta si no tenemos los sabores del pumpkin spice a nuestro antojo y es que sólo lo podemos disfrutar durante los meses de octubre y noviembre, y aunque estamos de lo más acostumbrados a sólo disfrutar de esta mezcla de especias en bebidas calientes como el café o incluso en una malteada, también podemos deleitar al paladar con una larga lista de alimentos, de ahí que no nos sorprenda que hasta las proteínas de deportistas tengan este sabor otoñal.

En redes sociales se ha hecho viral una receta que recupera los sabores del pumpkin spice y que nos recuerda al Halloween, con uno de los postres más deliciosos de México: el arroz con leche. Es decir, que en esta temporada también podemos disfrutar de nuestras tradiciones al combinar este platillo dulce con el pan de dulce tradicional de la temporada. ¿Te animas a prepararla? Aquí te contamos cómo conseguir este rico alimento que se convertirá en el favorito del momento, ¡y calientito también te quitará el frío de la época!

La receta fue compartida en Instagram por la creadora de contenido Anabelle Redeemer, quien enseñó esta sencilla y rápida receta calientita de arroz con leche sabor pumpkin spice; sólo necesitarás pocos ingredientes y si lo tuyo no es la cocina, ¡no te preocupes!, pues se trata de un preparado que no requiere de demasiado esfuerzo. Así que corre a la alacena a buscar todos los ingredientes y comienza a preparar este postre.

Pero antes de dejarte la lista de ingredientes y la forma de preparar esta receta, queremos contarte con qué otros alimentos puedes acompañar esta bebida de Halloween y Día de Muertos, pues se complementa a la perfección con unas galletas marías, pero también con un pan tradicional y que sólo lo conseguimos en este momento del año: el pan de muerto. Asimismo, las galletas de jengibre, fresas, nueces tostadas o mermeladas.

Arroz con leche sabor pumpkin spice, ¿cómo se prepara?

Esta receta que renueva la clásica del arroz con leche es muy fácil y rápida de preparar y aquí te contamos cómo la puedes hacer desde casa, para ello sólo necesitarás algunos ingredientes que seguramente ya tienes y si no, son muy baratos y fáciles de conseguir. ¿Te animas a darles una oportunidad? Aquí te dejamos la lista de todo lo que necesitas.

Ingredientes:

3 tazas y 1/2 de agua

3 ramas de canela

2 cucharadas de especias para pastel de calabaza

Una taza y 1/2 tazas de arroz de grano largo enjuagado

Una pizca de sal

3 tazas y 1/2 de leche entera

1 lata de leche evaporada

1 lata de media crema

1 lata de leche condensada azucarada

1 lata de puré de calabaza (o puedes hervir y licuar la calabaza)

1 cucharada de vainilla

Receta arroz con leche al pumpkin spice

Pon a hervir el agua y mientras se calienta agrega las ramas de canela y las especias para pastel de calabaza. Mezcla con una cuchara de madera y deja que hierva. Una vez que el agua esté bien caliente agrega el arroz, una pizca de sal y vuelve a mezclar para separar los granos entre sí. Ahora deja el fuego bajo y tapa la olla en la que estás preparando tu postre. Por separado, en un bowl agrega la leche, la leche evaporada, la lata de media crema, la lechera y el puré de calabaza, por último añade una cucharada de vainilla y mezcla con ayuda de un globo para batir. Una vez que el preparado de la olla se haya quedado casi sin agua llegó el momento de volver a mover el arroz y ahora agregar el preparado sabor pumpkin spice. Mezcla y vuelve a tapar por al menos 25 minutos. ¡Y listo! Ya puedes servir y disfrutar de este rico postre.

