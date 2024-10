¿Qué fue de Blanca Estela Pavón, la novia de Pedro Infante en “Nosotros los Pobres"?

El cine de oro estuvo marcado por una época de éxito, pero también fueron décadas de ascensos y tragedias. Blanca Estela Pavón fue una de las actrices que en plena cúspide de su carrera sufrió un terrible accidente que le arrebató la vida cuando apenas tenía 23 años. La estrella cinematográfica había hecho uno de los papeles más importantes de su carrera junto a Pedro Infante y todo México la reconocía como "La Chorreada", personaje que interpretó en "Nosotros los Pobres", una de las películas más destacadas de la época y del cine mexicano.

Pedro Infante, una de las figuras más emblemáticas del cine fue de los más conmocionados por su muerte. El actor se impactó profundamente al enterarse de la noticia de la muerte de Blanca Estela. Los actores habían trabajado juntos en varias películas, además de "Nosotros los Pobres" también compartieron créditos en "Los tres huastecos", y se habían convertido en amigos cercanos. Infante estaba muy apegado a Pavón y la consideraba como una hermana.

Se dice que Infante se encontraba en el set de filmación de la película "La mujer que yo amé" cuando recibió la noticia de la muerte de Pavón. Cuentan que se quedó atónito y no podía creer lo que estaba sucediendo, después de enterarse se retiró del set y no volvió a la grabación. Estaba muy afectado por la pérdida de su amiga y no podía continuar con el rodaje. El ícono del cine fue uno de los cuatro pilares que cargaron ataúd, otro de ellos fue Jorge Negrete.

¿Cómo murió Blanca Estela Pavón?

Blanca Estela Pavón murió trágicamente en un accidente aéreo el 26 de septiembre de 1949, a los 23 años de edad. Estaba viajando en un avión Douglas DC-3 de la compañía Mexicana de Aviación que se estrelló contra el volcán Popocatépetl, en el estado de Puebla. El incidente ocurrió debido a que la aeronave tenía problemas de visibilidad y turbulencias severas. El capitán del avión informó a la torre de control que estaban volando a 1300 pies y luego se perdió el contacto y horas después lo encontraron destruido.

Algo que pocos conocen sobre este fatal acontecimiento es que Blanca le salvó la vida a su entrañable amigo y también actor Marco Antonio Campos, mejor conocido como “Viruta”, pues el actor viajaría en el avión que Blanca Estela se fue pero cambiaron los pasajes debido a que ella debía trasladarse de urgencia. En el acontecimiento murió ella y su padre, quien siempre la acompañaba a compromisos de trabajo.

Vida de Blanca estela Pavón

Blanca Estela Pavón fue una actriz y actriz de doblaje mexicana nacida el 21 de febrero de 1926 en Minatitlán, Veracruz, México. Aunque su vida fue corta, logró dejar una huella significativa en el cine de oro mexicano. Creció en una familia de clase media y desde joven, mostró interés en las artes y comenzó a actuar en obras de teatro escolares y locales. Comenzó su carrera en la radio a los nueve años y más tarde se unió a una compañía de teatro. En 1945, hizo su debut en el cine con un pequeño papel en la película "La liga de las canciones". Continuó trabajando en películas y teatro, ganando reconocimiento por sus actuaciones.

Películas

"Vuelven los García" (1947)

"Los tres huastecos" (1948)

"Nosotros los pobres" (1948)

"Ustedes los ricos" (1948)

"La Puertas del presidio" (1949)

"Ladronzuela" (1949)

"Cuando lloran los valientes" (1949)



