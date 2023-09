Este es el cineasta en el que Martin Scorsese confía para salvar al cine

Además de ser toda una leyenda del cine, Martin Scorsese es uno de los críticos más feroces del cine más comercial, en particular de las sagas de superhéroes que han acaparado las pantallas de todo el mundo durante la última década.

Sin embargo, en una reciente entrevista con la revista GQ, el cineasta neoyorquino confió en que una nueva generación de cineastas podrá luchar en contra de esta tendencia. Y ellos podrían estar liderados por Christopher Nolan.

El cineasta arremetió contra el cine considerado comercial. Foto: Instagram / Martin Scorsese

“El peligro es lo que (estas películas) están haciéndole a nuestra cultura, porque hay generaciones que piensan que solo eso es cine. Ellos ya piensan eso. Lo que significa que debemos responder con más fuerza.

“Tiene que venir de los cineastas. Y tienes a los hermanos Safdie, o a Chris Nolan, ¿sabes a lo que me refiero? Debemos golpearlos por todos lados y no darnos por vencidos”, declaró Scorsese a la publicación.

El director presentó su más reciente película en el Festival de Cannes. Foto: Instagram / Martin Scorsese

Curiosamente, Christopher Nolan es el artífice de una de las trilogías más exitosas en el subgénero del cine de superhéroes: la del Caballero de la Noche, la cual estuvo protagonizada por Christian Bale.

Como hechas por la inteligencia artificial

Para el cineasta, quien ha sido nominado en 13 ocasiones al Oscar, uno de los problemas esenciales es que la industria del cine ha cambiado en demasía, olvidando las propuestas originales y enfocándose en las más redituables sagas de consumo masivo.

“Los estudios ya no están interesados en apoyar las voces individuales que expresan sus sentimientos, pensamientos o ideas personales con grandes presupuestos. Y lo que sucede es que ahora eso lo encasillan en lo que conocen como ‘indies’.

Scorsese se ha dedicado al rescate de cintas consideradas perdidas. Foto: Instagram / Martin Scorsese

“Lo que quiero decir es que (los blockbusters) son contenido industrial. Es casi como si la inteligencia artificial hiciera una película. Y eso no significa que no tengan directores increíbles y gente de efectos especiales haciendo arte hermoso, ¿pero qué significa?, ¿qué te dejan esas películas?”, argumentó.

Scorsese ha aportado durante varios años su granito de arena para la preservación del cine clásico. Mediante The Film Foundation, se ha dedicado a rastrear y restaurar verdaderas rarezas del Séptimo Arte, mismas que se han logrado difundir mediante plataformas de streaming para el gran público.

La postura del cineasta, cuya nueva cinta “Killers of the Flower Moon” llegará a los cines mexicanos en octubre, no es nueva, y anteriormente incluía entre sus enemigos a las plataformas de streaming, algo que cambió cuando Netflix estrenó y financió su cinta “El Irlandés”, en 2019.