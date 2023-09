"No tenía talento": la despectiva frase de Benito Juárez hacia el cadáver de Maximiliano

La vida de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota ha sido motivo de estudio para muchos historiadores quienes han analizado lo ocurrido durante el Segundo Imperio Mexicano, y es que hay datos que aseguran el monarca austriaco no tenía intenciones de imponerse como un tirano ante los mexicanos, sino que buscaba conocer a la gente que lo había elegido como su gobernante, pues llegó a este país creyendo que sería bien recibido y no que era un país que estaba en guerra y que buscaba la soberanía, no vivir bajo una monarquía.

Por ello no se opuso a ser fusilado bajo órdenes de Benito Juárez, sino que se sacrificó por la "libertad de México". El 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado junto a dos de sus generales conservadores: Miguel Miramón y Tomás Mejía, con esa ejecución el entonces presidente de México (1857 a 1872) evadía uno de los obstáculos más grandes que habría enfrentado en sus periodos de gobierno, pues dio fin al "Segundo Imperio Mexicano".

Foto de archivo del cadáver de Maximiliano de Habsburgo. Crédito: INAH.

“Moriré por una causa justa, la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria ¡Viva México!”, fueron las palabras que expresó el emperador momentos antes de morir, según los libros de historia.

La despectiva frase de Benito Juárez al físico de Maximiliano

Algunos historiadores detallan que Benito Juárez vivía acomplejado por su estatura, pues medía sólo 1.37 metros por lo que tiene el récord de ser el expresidente más bajo que ha habido hasta ahora. Crónicas de esa época detallan que el entonces presidente sí tenía un complejo por su estatura baja, cuestión que se acrecentó con la llegada de Maximiliano de Habsburgo quien era un hombre alto de 1.87 metros.

"No tenía talento, pues aunque la frente parece espaciosa es por la calvicie", se lee en algunas crónicas.

La frase es polémica porque de acuerdo con datos históricos Juárez no quiso conocer a Maximiliano mientras vivía en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, pues habría recibido invitaciones por parte del emperador y su esposa la princesa Carlota de Bélgica para reunirse y conversar sobre cómo gobernar el país.

Retrato de Maximiliano de Habsburgo. Foto: Especial

El dramaturgo Rodolfo Usigli en su melodrama "Corona de Sombras" escribe que Juárez hizo referencias fisionómicas y antropométricas sobre Maximiliano al conocerlo, la versión no varía mucho en torno a los historiadores de la época, mientras que en la novela histórica "Noticias del Imperio", Fernando del Paso relata que Juárez comentó lo alto había sido el archiduque y detalla versiones de otros historiadores donde supuestamente el "Benemérito de las Américas" habría dicho:

“Era muy alto este hombre (Maximiliano), pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas”.

El ocaso de un imperio condenado a morir

A pesar de que el emperador austriaco pudo abandonar el país cuando las cosas se complicaron tomó la decisión de quedarse y se dirigió a Querétaro con sus hombres leales para resguardarse de las tropas liberales, que lo siguieron y sitiaron por dos meses hasta que el General Mariano Escobedo, Comandante del Ejército del Norte tomó por sorpresa el fuerte de la Cruz y persiguió al Emperador Maximiliano y sus Generales hasta el Cerro de las Campanas en donde logro su rendición.

Maximiliano y sus Generales fueron hechos prisioneros y sometidos a un Consejo de Guerra efectuado en el Gran Teatro de Iturbide, donde fueron sentenciados a la pena de muerte, por la ley del 25 de enero de 1862, acción realizada el 19 de junio de 1867. Su fusilamiento provocó controversias en el ámbito nacional e internacional.

Moneda con el rostro de Maximiliano. Foto: Especial

Por lo que Juárez escribió el "Manifiesto Justificativo de los Castigos Nacionales" donde dejó claro que decidió terminar con la vida del europeo para demostrar al mundo que ninguna casa imperial podía acabar con la soberanía nacional de México, pues tras el Segundo Imperio restableció la República, después de cinco años de ocupación francesa en territorio mexicano, logrando la restauración de la soberanía nacional y el triunfo mexicano frente a las tropas imperialistas, así como poner fin a la lucha interna causada por las discrepancias para establecer en el país un sistema definitivo.

“Se ha afligido al extranjero que nos oprimía y ultrajaba lleno de soberbia, porque aquel mismo que tiene en los cielos su morada, es el visitador y protector de nuestra patria, que hiere y mata a los que intentan acabar con la soberanía (...) El otro bando es aquel que fundó el orden en la fuerza y con la fuerza extorsiona, mata y no respeta la autoridad y a los que persiguen por sistema a la democracia y sus defensores ”.

