Octavio Paz, 25 años de su partida

Hace casi 25 años murió Octavio Paz. Poco después de su muerte publiqué dos libros. Uno dedicado a él y otro, Tránsito de Octavio Paz, en el que daba cuenta poética de su partida.

Aunque se publicaron muchos poemas dentro y fuera de México sobre esa “traducción” a la otra orilla, como los que le dedicaron Elsa Cross, Tedi López Mills, Roberto López Moreno, Francisco Serrano, Víctor Manuel Mendiola, Aurelio Asiain y Malva Flores, entre muchos otros, Tránsito de Octavio Paz fue el único libro dedicado a su partida. Fue traducido al inglés por Beatriz Haussner y publicado en Canadá. Unos años después publiqué de nuevo ese título, pero acompañado de un caudal de poemas, apuntes y ensayos en 758 páginas, en 2014.

Tránsito de Octavio Paz fue publicado por El Colegio de México en 2014. Foto: Especial

Esta obra no era una biografía en sentido estricto, como las que publicaron Enrique Krauze, Guillermo Sheridan, Alberto Ruy Sanchez y Christopher Domínguez. Era algo más y algo menos, pues en el libro además de aportar algunos materiales, poco conocidos o inéditos, esbozaba yo, en paralelo y contrapunto, mi propia autobiografía.

Enrique Krauze, Octavio Paz, Fernando Pérez Correa y Adolfo Castañón al concluir la presentación del libro El peregrino en su patria, 13 de mayo de 1995. Foto: Mario Mejía para El Nacional. Cortesía Zona Paz

He seguido trabajando en la obra de Octavio Paz, o más bien, dejando que ésta trabaje en mí. Mas allá de los diversos pliegos que han ido apareciendo para salir al paso de encuestas y peticiones periodísticas y académicas, desde hace años me encuentro trabajando en un andamiaje que hemos llamado “Octavio Paz entre claves”, que guardará los índices de nombres propios y de personajes, los títulos de obras y artículos citados en las dos ediciones de sus obras completas. Esa tarea la he emprendido en colaboración con Eduardo Mejía y un equipo en el que han participado Alma Delia Hernández, Jorge Sánchez Casas, Cristina Villa Gawrys, Verónica Baez y Leticia Gaytán, y saldrá con el sello de El Colegio Nacional.

La obra y el legado de Octavio tienen mucho futuro. La Secretaría de Cultura ha pedido ampliar el plazo para dar a conocer los documentos que conforman el legado de Octavio Paz hasta 2043.

“El presente es perpetuo”, dice un verso del Nobel mexicano.

Por Adolfo Castañón

Narrador, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua

