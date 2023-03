El tapatío Ricardo Castillo triunfa con su poesía y gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura

El poeta, afirmó Ricardo Castillo (Guadalajara, 1954), "no tiene ningún privilegio sobre los que no son poetas, ni sobre los lectores o no lectores. Lo mejor de la poesía no está en la literatura sino en la vida y, luego, tal vez, en la muerte”. El poeta tapatío se convirtió en el sexto ganador del Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, que otorga la Universidad de Guanajuato.

Durante la inauguración de la 65 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato (FILUG), la más longeva del país y que se realiza hasta el 2 abril próximo, Castillo agregó que la poesía "nos pone en contacto con otras geometrías de pensamiento y cada quien vive eso de una forma intransferible en su vida”.

Ricardo Castillo publicó su primer libro "El pobrecito señor X" en 1976, que cuatro años más tarde fue reimpreso por el Fondo de Cultura Económica junto con La oruga, en la colección Letras mexicanas. En 1981 publicó "Concierto en vivo en Morelia" y un año después "Como agua al regresar"; también es autor de "Ciempiés tan ciego" y "Nicolás el camaleón".

Castillo, que ha combinado su trabajo como poeta con la actividad performática, tras recibir el reconocimiento leyó algunos versos acerca de lo que ha significado para él dedicarse a las letras.

El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero, inauguró el encuentro

“La promoción de la lectura es una tarea permanente”

Al inaugurar el encuentro, que contará con más de 150 actividades, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, dijo que "La promoción de la lectura es una tarea permanente, no solo durante la feria. Son los libros los que nos convocan y hoy nos reunimos en torno a ellos y a la lectura; es una fuente inagotable de vivencias y saberes, aquí, vamos a encontrar libros de autores universales como Cervantes, pero junto a ellos, vamos a encontrar autores contemporáneos que vamos a escuchar en sus conferencias y diferentes eventos”.

"El libro como una expresión de libertad, del pensamiento independiente, como el vehículo idóneo para prolongar la vida. El libro está vivo y no fenecerá, es uno de los inventos más importantes de la humanidad, podrá transformarse, del papiro a la madera o una tableta, pero seguirá existiendo”, agregó.

Este año, la FILUG tiene como invitados a la Universidad de Salamanca y a la Universidad de Colima. Además de presentaciones editoriales, charlas, ciclos y conferencias en está edición se llevan a cabo actividades artísticas cómo danza, conciertos y teatros, así como talleres y proyecciones cinematográficas.

