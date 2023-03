FOTOS | Abre sus puertas museo dedicado a Edward James

Edward James fue un personaje singular que legó a México no solo un jardín único en el mundo, sino que apoyó a algunos de los nombres más importantes del movimiento surrealista, permitiéndoles cambiar al mundo con su arte.

Desde diciembre pasado, justo frente al Jardín Escultórico, su obra más conocida y uno de los puntos de interés más importantes de San Luis Potosí, un museo se encarga de difundir la obra del poeta, mecenas y fanático de la botánica.

“Aunque no es tan conocido, es un hombre que realmente cambió completamente la historia de Xilitla y que además dentro de la Historia del Arte Moderno es muy importante, porque fue el patrocinador de muchos artistas como Salvador Dalí, René Magritte o Leonora Carrington.

El poeta se trasladó a Xilitla en la década de 1940. Foto: Museo Edward James

“Es un personaje que queremos revelar en todas sus facetas, especialmente tomando en cuenta que nuestros vecinos del frente son el Jardín Escultórico, conocido como las Pozas, y la gente sale impresionada, porque es único a nivel mundial”, señala Antonio García Acosta, director del Museo Edward James.

La historia de James es, por sí misma, increíble. Originario de Escocia, el rey Eduardo VII de Inglaterra fue su padrino de bautizo, y estudió literatura en Oxford. En 1928 recibe una cuantiosa herencia, la cual invierte en la promoción de las bellas artes.

Durante la década de los 30, Edward James se relacionó con artistas surrealistas; de hecho, sirvió como modelo para numerosas pinturas creadas por el artista belga René Magritte. Una década más tarde llegó a México.

En el museo se exponen diversos objetos. Foto: Museo Edward James

“La Conchita, la tierra que compró en los 40, tenía otra historia hasta que él llega. Inicialmente le interesaban las orquídeas exóticas que se daban aquí, le interesaba mucho la naturaleza y pues Xilitla es un lugar de bosque subtropical

“Su proyecto inicialmente era botánico. También empezó a traer animales, pero hubo una nevada en el 62, que es algo atípico para este lugar, porque aquí estamos un poquito más abajo, en la parte alta de la sierra sí a veces hay nieve o se hiela, pero aquí abajo no”, relata García Acosta.

De acuerdo con el director del museo, entre 10 mil y 16 mil orquídeas se perdieron con las heladas, pero entonces James tuvo una idea genial: hacer flores de concreto, de formas caprichosas, que perduren en el tiempo.

El Museo Edward James abrió sus puertas en diciembre pasado. Foto: Museo Edward James

“Empezó entonces a hacer este jardín surrealista, excéntrico, como lo queramos llamar, donde hay construcciones que son difíciles de definir, porque oscilan entre lo arquitectónico y lo escultórico.

“A menudo refieren a la arquitectura, pero no tienen función: una puerta que está entre dos espacios que no están divididos, sin hay muro que los divida o una escalera que no lleva a ninguna parte, sino que vuelve a bajar un camino que termina aparentemente en nada”, destaca.

Con más de 2 mil objetos, entre los que se incluyen fotos, videos, bosquejos de diseños de Salvador Dalí e incluso una pintura que realizó junto a Leonora Carrington, el Museo Edward James es una oportunidad para conocer a un personaje increíble.

James estuvo relacionado con importantes figuras del arte. Foto: Museo Edward James

“Tenemos en exhibición 14 moldes originales con los que se construyeron algunas de las formas que reconocemos en el Jardín Escultórico, hay un cuadro que pintó en colaboración con Leonora Carrington, hay réplicas de algunos de los muebles que diseñó junto a Salvador Dalí.

“También hay una gran cantidad de fotografías, tanto de James como de su convivencia con la gente de Xilitla, algunos de los dibujos que enviaba como referencia para construir las estructuras del jardín y mucha documentación fotográfica y en vídeo”, añade.

El acceso al Museo Edward James está abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas y tiene un costo de 100 pesos para el público en general, aunque existen descuentos para niños, personas de la tercera edad, estudiantes, habitantes de Xilitla y huéspedes de un hotel cercano.

