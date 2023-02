Las alas de Diana Syrse, compositora y cantante soprano

El año pasado, Diana Syrse (Ciudad de México, 1984) se enteró de que su madre, Susana Rosado, tenía cáncer. La vida, entonces, dio un giro de 180 grados. La compositora y soprano radicada en Alemania desde 2014 le pidió que escribiera una carta, no como una despedida, sino como un testimonio de tempestad y de esperanza. A partir de ese texto, y en medio de salas de espera de hospitales y aeropuertos, compuso “Alas de noche” (Nightwings), cuyo estreno mundial se llevará a cabo el 12 de febrero en el Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles, con LA Master Chorale, bajo la dirección de Grant Gershon.

“Es una pieza que surge en un espacio creativo muy distinto a otras obras porque aborda cosas muy personales, está escrita a partir de una carta que me escribió mi madre. Sin embargo, habla sobre la relación de una madre con su hija, de los hijos que se tienen que ir lejos y de cómo las mamás sienten que su misión está cumplida, es sobre una madre diciendo: ‘te di alas para volar, haz tu vida’. Está llena de símbolos, habla de nosotras, pero también del dolor y de la esperanza ante un diagnóstico como el cáncer”, explica en entrevista.

Syrse, cuyo catálogo incluye obras escritas para coros, orquestas, conjuntos, electrónica, música electroacústica, danza, ópera y teatro, es una de las compositoras mexicanas con mayor proyección internacional, pero conseguirlo, dice, no ha sido fácil.

“Hace 10 años, y todavía ahora, estoy siempre entre hombres; compositores y directores, y en la ópera, son siempre hombres. Además, si no si no sabes, por ejemplo, el idioma, si no conoces ciertas reglas que no se dicen, es muy difícil acceder a los espacios. Tu trabajo tiene que ser bueno, pero es complejo entrar a proponer algo nuevo o incluso proponer una directora, hay que ser paciente y trabajar muchísimo. Es un sistema que se tiene que ir quebrando”, ataja.

Aun en este contexto, la obra de Syrse no sólo goza de un importante prestigio, también es reconocido. A finales del año pasado la Ópera La Fenice de Venecia le concedió el premio especial "Una vita nella Musica Giovani".

“Se da cada año a un músico en toda Europa que esté haciendo una carrera internacional en el mundo de la ópera, fue hermoso ver que me reconocieran en otro país, y es que he estado mucho entre Alemania y Francia, pero el premio es de Italia, no sabía que mi música también había llegado hasta allá”, apunta.

Su música se caracteriza por una mezcla de sonidos que conforman una energía que en ocasiones se inspira en una dramaturgia musical de un texto o concepto.

En el campo de la ópera y el teatro, ha trabajado como compositora residente en más de 15 producciones de Musiktheater/Opera.

En 2022 fue invitada como artista y conferenciante en la Juilliard School de Nueva York, donde trabajó con estudiantes y actuó como solista en el Lincoln Center.

Entre sus maestros de composición se encuentran: Gabriela Ortiz, Moritz Eggert, Wolfgang von Schweinitz, Don Freund, Marc Loweinstein.

