“No por ser natural es sostenible” presenta su exposición en el Museo Franz Mayer

Tinta de caracol, madera, barro y pieles de animales son algunos ejemplos de materiales naturales utilizados para la elaboración de artesanías mexicanas, su uso no necesariamente garantiza una relación amigable con el medio ambiente, su éxito comercial ha provocado que estos escaseen en sus regiones y en ciertos casos se extingan.

El Museo Franz Mayer alberga la exposición “No por ser natural es sostenible”, una muestra que invita al público a reflexionar sobre los esfuerzos que artesanos y comunidades realizan para la preservación, protección y conservación en el uso de recursos naturales durante la fabricación de artesanías, previendo que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades.

Muestran varias obras sustentables

“Todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y recursos naturales tiene una repercusión en el mundo de la artesanía y arte popular, lo que quisimos fue encontrar ejemplos de alternativas para mantener la sostenibilidad de estos recursos. No por ser natural es sostenible, tu oyes “tinte natural” y te vas con la finta, “¡hay es natural, no hay problema!”, pues sí pueden haber muchos problemas", explicó la antropóloga y curadora de la muestra, Marta Turok en entrevista con El Heraldo de México.

Son cerca de 300 piezas que ejemplifican el impacto de la explotación de las materias primas naturales y sus repercusiones.

Algunos ejes temáticos tienen que ver con la extracción de tintes, madera, fauna artesanal, barro, y dando vida a lo desechable.

Destacan la labor de los artesanos

“Los artesanos siempre están muy conscientes, ellos saben si se está empezando a acabar (un material natural). ¿a quién le corresponde proteger?, es una cadena de muchos eslabones y quisiéramos que fueran círculos virtuosos, que pudiéramos en todos los casos, tener ciclos positivos”, puntualizó Turok.

¿Qué días y en qué horario puedo ver la expo?

La exposición estará hasta el 14 de enero del 2024 de martes a viernes de 10:00am a 5:00pm, sábados y domingos de 11:00am a 6:00pm.

En el recorrido se muestran ejemplos donde las comunidades han sabido adaptarse para cuidar su entorno y también se refleja la explotación que viven otras regiones del país.

“Cuando vemos el objeto terminado es muy bello; sin embargo lo que deseo es que el público se pregunte qué hay detrás de una pieza artesanal, no decir: "ya no voy a comprar", si no, cómo contribuir en el manejo sostenible, puede ser buscando etiquetas que hablen de un proyecto sostenible, abrir nuestros ojos para también ver el valor medioambiental”, concluyó.

Foto: Arturo Vega Vivanco

