"Loving Vincent" la película biográfica que tardó 7 años en filmarse y está hecha al óleo

El suicidio de Vincent van Gogh es para muchos de nosotros un enigma, se encontraba en pleno tratamiento psiquiátrico cuando atentó contra su vida dejando incertidumbres no solo entre quienes lo rodeaban, sino entre los miles que amamos la majestuosidad de su obra.

Esa pasión por su pintura fue lleva al cine en un ejercicio muy complejo que demostró el gran talento del artista holandés, uno de los mejor posicionados en el mercado del arte actual, no así en vida donde no tuvo éxito y no pudo mirar el boom hacia su trabajo.

El retrato de Père Tanguy es uno de los que aparece en la película. Foto: Google Arts

Se trata de una película que busca explicar el enigma de su suicidio, desenmarañando los personajes con quienes convivió y se entrelazan en su pintura. Los retratos que hizo van cobrando vida para narrar cómo fue su vida y su arrebatada personalidad. Es creación original de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, se trata de la primera animación al óleo realizada con fotogramas pintados a mano por 120 artistas internacionales.

Fue un proceso largo pero eficiente, primero se filmaron las escenas con los actores y luego se reprodujeron con pintura al óleo, por lo que poder verla ya producida llevó siete años. En el filme, que está estructurado como si fuera una película de misterio se aborda una investigación sobre los últimos días de vida del pintor, pues el hijo de su cartero quiere unir las pistas que explican qué pasó en los instantes previos a su suicidio.

La pasión por la pintura de Van Gogh llevada al cine

La iglesia de Auvers-sur-Oise aparece en una escena. Foto: Google Arts

La trama va recreando mediante flashbacks los misterios de sus últimos días de vida, mientras personajes típicos de sus cuadros explican qué pasó con Van Gogh en medio de ambientes lúgubres como los que vemos en algunas de sus más famosas pinturas recreadas a la perfección para esta historia fascinante y que te envuelve solo de ver la maestría con que fue hecha.

Aunque no puedo negar que la trama es lenta y aunque sólo dura una hora con 30 minutos puede hacerse mucho más pesada, ya que la narrativa mantiene un tono de misterio durante toda la obra. Es sin duda una película para fans del pintor postimpresionista y para quienes conocen muy bien sus cuadros, pues te vas sorprendiendo conforme recrean sus más icónicos retratos.