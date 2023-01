50 años del Van Gogh Museum

Vincent van Gogh es uno de los artistas más apreciados. Su obra se puede admirar en museos de todo el mundo. Además, muchos de los lugares en donde vivió y trabajó pueden visitarse.

El pintor vivió en Ámsterdam durante un breve periodo, entre 1877 y 1878. Disfrutaba viendo a su familia, paseando por la ciudad, recorriendo las iglesias y visitando la Trippenhuis, que por entonces exhibía la colección del Rijksmuseum. En 1973, esta ciudad pasó a albergar la mayor colección de sus obras, integrada por lienzos, dibujos y cartas. El conjunto constituye una ventana fascinante a su vida y obra, y se complementa con la exhibición de las piezas de otros pintores, amigos suyos o a quienes influenció.

Desde su apertura, el Van Gogh Museum ha atraído a personas de todos los rincones del mundo, cada año tiene más de 2 millones de visitantes. El museo consta de dos edificios: el principal diseñado por Gerrit Rietveld inaugurado en 1973 y la exposición Ala por Kisho Kurokawa terminado en 1999. Su arquitectura tiene una compleja historia, pues varios arquitectos también han contribuido a su acabado, reconstrucción o remodelación. Originalmente sólo consistía en el inmueble principal, en la Paulus Potterstraat, y albergaba la colección permanente y exposiciones temporales; en la actualidad sólo se utiliza para mostrar la colección permanente.

Este 2023, el Van Gogh Museum celebra el 50 aniversario de su apertura con una serie de importantes eventos y exposiciones en homenaje al artista. Establecido con la colección heredada por el hermano de Vincent, Theo, es, con mucho, el recinto más popular del mundo dedicado a un solo pintor, un logro espectacular para un pintor conocido por vender una sola pieza durante toda su vida.

Por lo general, dedica una o dos exposiciones al año a Van Gogh, y el resto a otros artistas, pero este año será celebrado con tres grandes exhibiciones. El festejo iniciará con la muestra Choosing Vincent: Portrait of a Family History, del 10 de febrero al 10 de abril. Anunciada como una historia de "dudas, infortunios, orgullo y triunfo", se propone examinar cómo Theo, su esposa Jo Bonger y su hijo, también llamado Vincent, ayudaron al pintor a ganar reconocimiento mundial.

La más ambiciosa analizará la época del artista en Auvers-sur-Oise, el pueblo al norte de París donde pasó los últimos meses de su vida. Incluirá poco más de la mitad de las 74 pinturas que completó en los 70 días antes de su suicidio, en julio de 1890. Van Gogh en Auvers-sur-Oise: His Final Months se inaugurará en Ámsterdam el 12 de mayo y permanecerá hasta el 3 de septiembre, después viajará al Musée d'Orsay, en París.

La última se exhibe, primero, en el Art Institute de Chicago, después viajará al Van Gogh Museum, se llama Van Gogh and the Avant-Garde: The Modern Landscape, centrada en cómo Vincent y sus contemporáneos pintaron junto al río Sena en las afueras de París.

Además, el 2 de junio la Plaza de los Museos en Ámsterdam albergará una fiesta de cumpleaños del Van Gogh Museum.

