Las mejores bandas del Corona Capital 2023 que debes ver y no son headliners

El aclamado Festival Corona Capital 2023 ya está muy cerca de ser una realidad para todos los mexicanos y mexicanas que han esperado grandes reuniones como las Pulp, o el regreso a México de proyectos tan enormes como The Cure, Blur, Pet Shop Boys, Thirty Seconds To Mars, The Black Keys, entre otros que hace un buen rato que no se daban una vuelta por tierras aztecas.

Se trata de uno de los mejores festivales nacionales, colocado por la crítica entre los mejores del mundo por su concepto y acreedor de premios por la experiencia musical, pero también interactiva que ofrecen a todos los presentes, sin olvidar que han estado bandas como Green Day, Interpol, Pixies, Foo Fighters, Muy Chemical Romance, entre otras.

El aclamado Festival Corona Capital 2023 ya está muy cerca de ser una realidad. Crédito: Facebook Corona Capital

Fechas y cartel del Corona Capital 2023 en CDMX; line up a detalle

Este año, el festival estará conformado de tres días de puro rocanrol anglosajón. La cita en las instalaciones del Autódromo, será los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2023, en la recta final de los festivales o de los conciertos en el país pues nos acercamos peligrosamente a las fiestas decembrinas donde la cantidad de conciertos se reduce notablemente en todo el mundo.

Las bandas elegidas estarán separadas de la siguiente manera:

Viernes: Arcade Fire, Pulp, Alanis, Morissette, Alvvays, Automatic, Belako, Boythiuke, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and The Tantrums, Fleet Foxes, Hannah Storm, The Hives, Hot Chip, Kennyhoopla, Mild Minds, Mother Mother, Muna, Orion Sun, Phoenix, Rossevelt, Sampa The Great, Soccer Mommy, Sofie Royer, The Walkmen, Two Door Cinema Club, Unkown Mortal Orchestra, Yard Act.

Sábado: Blur, The Black Keys , Thirty Seconds to Mars, Alice Ivy, Atarashii Gakko!, Barns Courtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle, Kasabian, Kim Petrasi, Kimbra, The Lathums, Lauv, Metronomy, Nation of Language, Neil Frances, Niall Horan, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Rebecca Black, Tessa Violet.

Domingo: The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, The Amazons, Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, DEHD, Feist, Goose, Grace Ives, Gracie Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, NF, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Off!, Sleater-Kinney, Sylvan Esso, Tennis, The Twilight Sad, Zhu.

Consulta aquí los precios de los boletos para el Corona Capital 2023, de venta en Ticketmaster

Los precios de los boletos han avanzado hasta su fase final. Actualmente hay tres tipos de boletos, el General, Comfort Pass, Citibanamex Plus y Club con diversos precios y con diversos beneficio que puedes consultar a través de la página oficial. Para todos los tarjetahabientes de Citibanamex hay tres meses sin intereses. Considera que a los precios debes agregarles un cargo por servicio si los compras en internet. Estos son los boletos para el Corona Capital:

General:

Abono de tres días: 10 mil 980 pesos mexicanos

Viernes: 2 mil 560 pesos

Sábado: 3 mil pesos

Domingo agotados

Comfort pass:

Abono de tres días: 11 mil 80 pesos mexicanos

Viernes: 3 mil 300 pesos

Sábado: 3 mil 300 pesos

Domingo: 4 mil 500 pesos

Citibanamex Plus

Abono de tres días: 14 mil pesos mexicanos

Viernes: 5 mil 120 pesos

Sábado 5 mil 120 pesos

Domingo: 5 mil 120 pesos

Club: fase única de 35 mil pesos mexicanos. Claro que el abono área club tiene bastantes beneficios, lugares especiales, vista preferencial, entre muchos otros.

Actualmente hay tres tipos de boletos, el General, Comfort Pass, Citibanamex Plus y Club. Crédito: Facebook Corona Capital

Horarios del Corona Capital

Será en fechas bastante cercanas al Festival Corona Capital 2023 cuando las autoridades encargadas del mismo, se publiquen en las redes sociales los horarios de cada una de las bandas, y de cada uno de los escenarios; sin embargo, espera hasta 12 horas o más de música por cada jornada.

¿Dónde se realiza el Corona Capital?

La cita es en Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Exactamente, se montan los escenarios en la Curva 4 de la pista profesional de carreras de la Fórmula 1, donde se realiza el Gran Premio de México. Está ubicado en Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Granjas México, en la capital nacional, dentro de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.

Se puede llegar a través del Metro Ciudad Deportiva en la Línea 9 o de color café; pero en la estación Velódromo, frente al Palacio de los Deportes, también se puede y debes caminar. En cuanto al servicio de Metrobús de la CDMX, estás las estaciones UPIICSA o El Rodeo de la Línea 2, identificada por ser de color morado. Tendrás que caminar un poco hasta llegar a la Curva 4.

La cita es en Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Exactamente, se montan los escenarios en la Curva 4 de la pista. Crédito: Facebook Corona Capital

¿Quién va a estar en el Corona Capital 2023 en México? Las mejores bandas y artistas en letras pequeñas que no son headliners

Seguramente comes ansias por ver a las bandas más grandes, famosas y reconocidas del cartel. Muy pocas veces hay posibilidades de ver a bandas tan legendarias juntas, por lo que perderte una sola canción suena bastante descabellado. Pero dentro del propio cartel hay decenas de bandas (en nombres chiquitos) con la misma o mayor trayectoria, así como un proyecto musical de gran relevancia, sonidos diferentes, un buen espectáculo en vivo, aunque menos popularidad. Estás son algunas que puedes ver mientras cae la noche.

Phoenix

Desde Francia, tierras europeas, llega hasta los escenarios del Corona Capital una banda que trabaja el pop rock y el synthpop con gran maestría desde el año 1997, aunque su primer disco fue lanzado en el año 2000. Su carrera es longeva, pero menos popular que otras tantas del cartel. Alpha Zulu, su nuevo disco, vio la luz en el mes de noviembre de 2022, pero no se habían permitido una visita al país para presentarlo, aunque vinieron en junio de 2022 pero a otro cotorreo.

The Phoenix. Crédito: Facebook

The Walkmen

En el año 2000, The Walkmen irrumpió en la escena rocanrolera a nivel internacional. Fueron todo un hito dentro de géneros como el post punk, entre otros. Lanzaron un total de siete discos y siete EPs antes de anunciar su separación en el año 2013. Tuvieron que pasar diez años para que anunciaran su regreso a los escenarios en este 2023. Podremos escuchar grandes himnos como "Heaven", "The Rat", "Another One Goes By", "Hearbreaker", entre muchas otras.

Metronomy

Metronomy es una banda que se mantiene activa, sin parar un solo segundo, desde 1999, 24 años de puro new wave. Actualmente promocionan su disco Small World por todo el mundo, y una parte importante de su gira será la visita que tengan en la Ciudad de México, para luego partir a Miami, en la ciudad de Florida.

Metronomy. Crédito: Facebook

Niall Horan

Sí, hablamos del cantante y compositor que se volvió famoso por ser parte de la boy band One Direction. Al momento en que anunciaron su separación en el año 2016, Niall Horan se convirtió en un solista, al igual que sus compañeros. Actualmente viene con su disco "The Show" bajo el brazo que lanzó en el año 2023 que ha llegado al número 1 en diversos países de Europa. Será su primer concierto en una edición del Corona.

The Lumineers

En el año 2005 aparecieron en la escena musical internacional unos músicos conocidos actualmente como The Lumineers, acompañados de un proyecto que propone un estilo de rock folk, impactando en la comunidad con múltiples críticas positivas, nominaciones, premios y giras mundiales. Artistas de primer nivel en toda la extensión de la palabra. El más reciente disco de la banda fue Brightside de 2022. Han venido algunas veces a México, y han sido conciertos sold out. Son una banda probada y querida en el país.

The Lumineers. Crédito: Facebook

The Hives

Una de las bandas favoritas del público mexicano, sin lugar a dudas, vienen desde Suecia y se llaman The Hives. Han venido a un par de festivales, en concreto en Corona Capital Guadalajara, abrieron los conciertos de Arctic Monkeys en el Foro Sol, y también tocaron en el extinto Plaza Condesa. Actualmente traen bajo el brazo un disco nuevo disco titulado "The Death Of Randy Fitzsimmons".