Cuentos para niñas dibujados por un papá punk

Los cuentos nos enseñaron que las hadas debían tener rostro angelical, lindas cabelleras y vestidos brillantes, crearon un estereotipo que hoy resulta anodino. Pero ¿por qué no pensar en hechiceras que visten chamarras de cuero llenas de estoperoles, calzan botas y portan piercings en las cejas y la nariz? Bernardo Fernández Bef (Ciudad de México, 1972) ha creado “la clase de cuento que a un papá punk, como yo, le gustaría contarle a sus hijas”.

El escritor y dibujante rompe con las versiones más tradicionales de las historias fantásticas para niños. Retomando una historieta de 2009, Bef entrega una nueva novela gráfica: se trata de “3 deseos. Un cuento de hadas punk” (Océano, 2022), libro pensado para los lectores más pequeños, especialmente para las niñas, y que dedica a Sofía, la más pequeña de sus dos hijas.

Harlana desea ser estrella pop, genio y heroína. (Créditos: Cortesía)

“Siendo papá de niñas me di cuenta que hay poca historieta infantil y, específicamente para niñas, prácticamente no hay, es muy poca; no tengo en el radar quién esté haciendo historieta infantil para niñas en México”. Bef cuenta la historia de Harlana, una pequeña que conjura, a través de una tablet, al hada punk Alkhymia, quien llegará para concederle tres deseos. Atraída por la inmediatez, la pequeña intentará ser una estrella pop, una heroína y una niña genio…

El autor ha querido además que su historia se aleje de la rudeza, piensa que “los niños están expuestos a demasiada violencia en los medios, articulada como entretenimiento”; y siendo una historieta para niñas, pensó que debía estilizar su estilo: “El tipo de historieta que empecé haciendo era muy masculino; ahora tenía que hacerlo más delicado, más suave, fijarme en detalles en los que la historieta infantil no suele enfocarse”.

En la historieta, la protagonista sueña con ser famosa como Billie Eilish. (Créditos: Cortesía)

Al final de cuentas quiso entregar una historia actual: “Pensaba mucho en L. Frank Baum, el autor de “El Mago de Oz”, que cuando lo publica dice que quiere hacer un cuento para los tiempos que corren, era 1900, tomando esa idea, robandome esa actitud quise hacer eso, por eso aquí no hay lámpara de genio, el objeto mágico es a través de un app, y el hada es punk, aunque ahora ya es una cosa como retro, vintage”, remata.

