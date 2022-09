Mondiacult 2022: Los 5 momentos clave del día 1 del encuentro cultural más grande en 40 años

La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales Mondiacult 2022, que luego de 40 años vuelve a realizarse en México, arrancó este 28 de septiembre en el Auditorio Nacional con el concierto escénico “Tengo un Sueño”, en el que participó la Orquesta Escuela Carlos Chávez y grupos artísticos del Programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno México.

Estuvo a cargo del director musical Roberto Rentería Yrene, quien estuvo acompañado del Coro Sinfónico Comunitario, el semillero creativo de teatro de Kanasín, Yucatán, los semilleros creativos de danza del Complejo Cultural Los Pinos, Zacatecas, Isla Mujeres, Quintana Roo, Comalcalco y Tabasco Telón.

Cabe destacar que el tapiz monumental de totomoztle fue elaborado por artesanos del colectivo Alfombristas Mexicanos de Huamantla, Tlaxcala.

En la inauguración participó la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Foto: Especial

Al terminar el concierto "Tengo un sueño", en la ceremonia de inauguración participó Beatriz Gutiérrez Müller, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, Audrey Azoulay, directora de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultural federal; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"La cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, que el plagio es ilegal e inmoral, que los bienes patrimoniales de la humanidad son de todos y todos debemos protegerlos. Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad porque no hay culturas superiores ni inferiores", destacó en su participación.