El Centro de la Imagen presenta la mirada autorreflexiva del sonorense

Mientras a finales del siglo XIX y principios del XX la Ciudad de México y el sur del país entraban a una era de industrialización y modernidad, la electricidad empezó a llegar a Sonora hasta los años 50 del siglo pasado. “Hay un desfase temporal, un desfase civilizatorio y un desfase con la gran historia, con la gran narrativa de la identidad nacional”, dice el curador y crítico de arte Octavio Avendaño Trujillo (Ciudad de México, 1985).

A Avendaño, quien actualmente se desempeña como coordinador de artes visuales del Instituto Sonorense de Cultura, le ha tocado curar la exposición “Sonora visual”, que se presenta en el Centro de la Imagen de la CDMX como parte del festival FotoSeptiembre. Ese desfase entre Sonora y el resto del país, dice, “es evidente” en las imágenes de los 15 artistas que integran la muestra. Pero no se trata de una disparidad técnica, sino temática, anclada en el tiempo.

“Es evidente no sólo en los temas, en los paisajes y en los elementos constitutivos, sino que se percibe en el tiempo; el éxito o el fracaso de esta curaduría va estar justamente en que los espectadores reconozcan un tiempo que es imposible de capturar, pero que resuena en la manera no sólo de posicionar la imagen y de qué se está capturando, sino en eso que Jean-Luc Nancy llama lo sensible y que Baudelaire definía como los sentimientos, y que finalmente es una estética, no me atrevería a llamar sonorense, pero sí una estética de un tiempo, de un espacio que podemos reconocer en el noroeste del país”, explica.

En 2022, cuando el Centro de la Imagen decidió revivir Fotoseptiembre, Sonora fue elegido como estado invitado del festival que celebra la imagen en todo el país. En “Sonora visual” se reúnen trabajos desde la década de los 80 hasta la actualidad, de artistas precursores como Javier Ramírez León, Edith Reyes, Alejandra Platt y Ricardo León, pero también de los más jóvenes.

Entre estos últimos se presentan piezas de Shon Aran, Aglae Cortés, Edith Cota, Adrián Gil, Carlos Iván Hernández y Miguel Ángel Salazar, Alfredo Karam, Carlos Licón, Luis Mercado, Nahatan Navarro, Claudia Platt y Bam Razcón.

Y si hay un elemento identitario en todos ellos, dice Avendaño, es el tiempo y la particularidad del estado en el que trabajan. “Sonora, por una parte, tiene una de las constituciones geológicas más antiguas, Caborca es uno de los tres lugares más antiguos del planeta, hablando en términos geológicos y por otra parte Ciudad Obregón es una de las ciudades más jóvenes del país, apenas va cumplir 95 años de su fundación”.

Siendo la luz y el tiempo los dos elementos más importantes de la fotografía, dice, “el contraste entre tiempo geológico y tiempo cultural de la civilización hace que Sonora no esté del todo invadida, conquistada, extraída en sus paisajes, que haya algo de primigenio, de natural en donde la gente se desplaza de manera muy particular y eso lo vamos a ver en la obra seleccionada”.

Además de este contraste, las imágenes de los artistas sonorenses reflejan problemáticas de género, del clasismo y el racismo, piezas que abordan el imaginario y la cosmovisión de pueblos originarios como los yaquis, temas ecológicos y del territorio como lugar de tensión entre lo político y la violencia, visible en un tríptico de Ramírez Limón, donde aparece el desierto sonorense, con su horizonte marcado por el azul celeste, refiriéndose al tráfico de personas en un estado fronterizo con Estados Unidos como Sonora.

El curador opina que la mirada de los 15 artistas es “psicoanalítica y de auto observación”, rasgo que vuelve a víncular con el tiempo: “Sonora está constituida por más de 20 nacionalidades, tiene una genética mayoritariamente europea, polacos, alemanes, irlandeses, franceses, españoles, portugueses, estadounidenses; de alguna manera este proceso de mestizaje, que empieza en el siglo XIX, cuestiona la identidad de las primeras generaciones de mestizos mexicanos”.

La mezcla terminará por desbordarse en la Revolución Mexicana, periodo que “va ser trascendental en términos de arraigarse de un todo, que en este caso es la Patria (Sonora además aportará tres presidentes: Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Abelardo L. Rodríguez); después de este proceso llega la modernidad, que tiene que ver con la frontera, y que vuelve a poner en crisis la identidad del sonorense generando una forma muy propia que tiene que ver con su relación con el entorno: la agricultura, la ganadería, la minería”.

Pero para que se desarrolle una mirada artística aún falta tiempo: la escuela de artes se institucionalizó apenas hace 30 años, en la década de los 90. Todo ello, dice Avendaño, influye "en un proceso de autorreflexión, de autoanálisis, de búsqueda, que en otras regiones del país ya sucedió hace tiempo. Ahora, por eso, resulta enriquecedor, porque nos viene a arrojar, en esta búsqueda propia de identidad y de su historia, contrastes a la gran historia narrada para definir qué es México”.

Como parte de "Sonora visual", que se presenta en el Centro de la Imagen hasta el 5 de marzo de 2023, Octavio Avendaño ofrece la charla “Miradas del norte, la fotografía en Sonora” el viernes 23 de septiembre, a las 18:00 horas, en el recinto de la Ciudadela.

