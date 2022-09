Patricio Gutiérrez presenta su libro "tiempo de mentir"

“Yo estaba cansado, ya traía demasiada gente detrás de mí y necesitaba esconderme. Cuando me interné no era porque quería recuperarme, me quería esconder, quería un lugar de paz, con 31 años seguía viviendo en casa de mis papás y yo sentía que les dejaba los problemas y me iba”, señaló Patricio Gutiérrez durante la presentación de su libro “El arte de mentir”, en el que relata su experiencia como adicto al alcohol y su recuperación de la enfermedad.

Acompañado de Cordelia Garza, influencer y fundadora del sello editorial HealthyCorde, Patricio recordó que alrededor de los 15 años comenzó a beber hasta caer en un laberinto sin salida. Siendo niño, dijo, no tuvo oportunidad de mantener la comunicación con sus padres y en el alcohol encontró el elemento que necesitaba para sentirse poderoso: “Todo mundo pensaba que era una persona y en realidad era otra, aparentaba ser fuerte y seguro, pero realmente era débil e inseguro”.

Patricio señaló que se atrevió a contar su historia para ayudar a la gente que podría estar en su caso, sobre todo en un momento en el que cada vez más pronto los niños tienen acceso al alcohol y las drogas.

“Yo les sugeriría tener fe, confianza, confiar en que hay algo superior; hasta antes yo nunca había sido una persona religiosa y cuando pensaba en Dios era para echarle en cara mi desgracia. Sí hay posibilidad de salir adelante confiando”, dijo.

Después de una carrera infantil frustrada como deportista, Patricio encontró en el alcohol y la rebeldía la forma de vengarse de sus padres, quienes lo habían separado del deporte. Las drogas, el alcohol y la parranda se convirtieron en su día a día hasta que tocó fondo. A los 31 años aún vivía con sus padres y los problemas iban escalando cada vez más alto.

“La noche en que me interno nos habíamos ido a un picadero; cuando llegué, saludé a mi amigo, el dueño del lugar, yo me sentía poderoso, vi gente que no conocía, pero sentí superioridad, eran de un estrato económico menor y les pregunté por qué estaban ahí, me dijeron que, porque no tenían otro lugar a dónde ir, en ese momento me di cuenta que estaba igual que todos los que estaban ahí, sin otro lugar a donde ir”, relató.

Aspiraciones artísticas

Con 20 años de sobriedad, Gutiérrez decidió contar su historia después de platicar con Cordelia Garza, quien también se había sentido pérdida desde niña, pero en otro terreno: el de la depresión y la ansiedad. Dislexica y con Trastorno por Déficit de Atención, Garza encontró en la depresión el único camino ante el rechazo de sus maestros y la falta de comprensión en sus aspiraciones artísticas.

A partir de su cuenta de Instagram comenzó a compartir su experiencia y encontró empatía de mucha gente que también estaba padeciendo lo mismo que ella y cosas aún peores: “me encontré con padres que me contaban del suicidio de sus hijos, de niñas que a los 11 años estaban tomando drogas”.

Fue entonces que decidió fundar HealthyCorde, editorial que buscará promover una vida diaria de bienestar compartiendo historias de vida como la de Patrici Gutiérrez.

