Surrealismo indigenista: Jorge Domínguez Cruz

Nu bi’j.

Mi nombre:

Jorge Domínguez Cruz.

Nana in wachinenek ti chab’alil an tenek.

Yo he nacido en la tierra de los huastecos.

Nu bitxow té ti chajip.

Mi comunidad: Mata de Otate.

Jorge Domínguez Cruz es originario de la comunidad Tenek, Mata de Otate, Chontla, Veracruz, pueblo enclavado en la sierra huasteca. Autodidacta en el arte y la pintura, con gran habilidad, de niño creaba resinas y tinturas elaboradas a base de flores, hierbas y otros elementos naturales. Desarrolló su técnica inspirado en lo fantástico y sobrenatural; sus obras huelen a campo, tierra y flores; aromas y colores que nos conectan con un lugar de ensueños “nuestro planeta”.

En su etapa madura descubrió la discriminación hacia su persona y en especial, a su pueblo, motivo que le ha dado la fortaleza para superarse y mostrar al mundo, que en el arte y la cultura indígena se revindican los saberes y la trascendencia de los pueblos.

In mukush shu nu chalpayal.

Pinto lo que pienso.

In d’ajal shu nu itxich in oltxiyal.

Hago lo que mi corazón me dice. Jorge Domínguez, combina reflexiones filosóficas basadas en la cosmovisión de la huasteca, el campesino unido con la madre tierra, conexión humana-espiritual.

U ja’nal, u le’nal dajach shunu cooyal inche ti chab’al, an yan kulbeltalap.

Me gusta y quiero mucho lo que tenemos aquí en mi tierra, las muchas alegrías.

An alubel tradición shu ni jilamal an weje, nu pulik pá, nu pulik má, nu chab’il, nu

tata.Las hermosas tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados, mi abuelo, mi abuela.

Su obra se ha exhibido en países como Canadá, Estados Unidos, Portugal, España, Cuba y Alemania. En España en la Galería Casa Méxic, Barcelona, Victoria y el Almacén de Arte, en Zaragoza; en Alemania en Deutsch-Spanischer Kulturkreis Antonio Machado, Galería Antonio Machado en Colonia, en la ITB Feria Internacional de Turismo y en la Galería México Mágico en Berlín; en Estados Unidos ha expuesto en galerías, consulados y museos como el History Miami Museum en Miami; Zion Galery y Galería Saint Peter Church en New York; en Chicago en el Consulado Mexicano y en la Galería de la UNAM, en los Ángeles, California; en New Jersey en ACPIX Estudio y Galería América Unida; y en Carolina del Norte en Wellcome Middle School. Asimismo, en Canadá en la Latín Art Gallery de Kelowna.

In pup’enek ti an alchikté, ti a lan y’aj, a lan apach, in dojnal ti al’e.

He crecido en medio del monte, entre los bejucos, entre las palmas, trabajando en la milpa.

Actualmente, desde agosto, el surrealismo de Jorge se encuentra de nueva cuenta en Dallas, Texas, mostrándose en diversa galerías y eventos, de donde tomará camino a Chicago, donde permanecerá hasta el 20 de septiembre, promoviendo su lengua, cultura y trabajo a través de nuevas experiencias, gestionando nuevos lugares, diálogos y fronteras.

Su labor como promotor cultural le fue reconocida en abril en el evento “Veracruz en San Lázaro. Esplendor del Golfo de México”, por enaltecer las raíces, tradiciones, y la identidad de su pueblo, mostrando esa riqueza convertida en grandeza. Con más de 100 obras expuestas, Jorge Domínguez nos invita a soñar y perdernos en el surrealismo huasteco, dónde más de uno, han creado mundos mágicos, pero el mundo de las comunidades indígenas, simplemente es esplendoroso.

Nana in tenek.

Soy huasteco.

Kal nu ib’ilap in fuman owel.

Con mis raíces vuelo lejos.

Por Marco Polo Hernández

MAAZ