Mente Mujer: La Compañía Nacional de Teatro apuesta a la mirada femenina de Aurora Cano

La actriz y directora de escena Aurora Cano es la nueva directora de la Compañía Nacional de Teatro (CNT). Se ha convertido en la primera mujer en estar al frente de esta institución cultural que este año cumple medio siglo de historia. La designación, dice, contiene una carga simbólica a destacar, pero el desafío será que llegue el día en que el género no sea un tema de discusión.

Cano llega al cargo tras un proceso de consulta al interior de la Compañía, en la que participaron las actrices y los actores de Número, así como personalidades destacadas de la escena nacional. Y en su proyecto de trabajo propone impulsar acciones de vanguardia en las áreas artísticas y renovar los lenguajes escénicos a través de la investigación y la multidisciplina. Asimismo, se contempla un laboratorio de creación escénica que gire alrededor del estudio de las fuentes históricas de la representación teatral en el país.

(Foto: Daniel Ojeda)

Paralelamente al trabajo de análisis y reflexión, así como la puesta en marcha de su proyecto, hace una pausa para poner sobre la mesa el significado de su designación.

“La sociedad ha cambiado en muchísimos sentidos, las discusiones se han abierto, los perfiles de los creadores teatrales se han diversificado. Y hay que decir que siempre ha habido mujeres liderando proyectos de teatro en México, pensemos en María Tereza Montoya, en Esperanza Iris, Virginia Fábregas, pero ha sido desde las compañías privadas, como empresarias y como actrices”, dice.

(Foto: Daniel Ojeda)

Y añade: “El tema pendiente sí tenía que ver con que el Estado mexicano permitiera que hubiera un proyecto nacional encabezado por una mujer. Ya ocurrió y es resultado de un proceso social complejo. Se abrieron los paradigmas, permearon a todas las áreas y resulta que sí es posible tener otra mirada. Y esta mirada no sólo tiene que ver con el género, también tiene que ver con un relevo generacional, con la manera de ver y de pensar el teatro. He hecho mucho el chiste de que no sólo había sido un tema de hombres, sino de hombres barbados, con puro y pipas”.

Por ello, para Cano, si bien es importante destacar el género, refrescar la mirada generacional permitirá una narrativa distinta. “En este sentido, hay un compromiso gigante porque qué es lo que amplío, qué es lo que haré distinto. Creo que el mundo ha sido entendido, estructurado, descrito, escrito, imaginado históricamente por hombres, es decir, nosotras siempre hemos estado presentes, pero pienso en quién creó las estructuras religiosas, las estructuras ideológicas, los imaginarios políticos, pues lo han hecho mayoritariamente los hombres, pero el siglo XXI se está abriendo a la otra mitad de la población, y es natural que en el teatro también sea así”.

(Foto: Daniel Ojeda)

El desafío, añade, es que llegue el día en que el género ya no sea un tema a destacar porque, idealmente, será normal la equidad y las oportunidades para hombres y mujeres.

“Ojalá que un día nos podamos concentrar en las discusiones estéticas, ideológicas, que la lupa no esté en el género, pero hoy entiendo que así sea; a ningún hombre le han preguntado qué siente dirigir una compañía, a mí sí, y de verdad comprendo la carga simbólica, pero espero que un día nuestros debates sean otros, que ya no tengamos que hablar del género”, cierra.

ELEMENTOS

El programa de trabajo también contempla tanto la integración institucional como la comunitaria, además de plantear diferentes opciones, como sedes, circuitos y plataformas de exhibición y colaboración nacional.

Estudio´ actuación y dirección de escena en el Núcleo de Estudios Teatrales (NET), también realizó estudios de teatro en The Method Studio de Londres y en el Madingley Hall de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

En 2004 crea y dirige el festival de teatro contemporáneo Dramafest, con el cual lleva a cabo proyectos de colaboración con Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, España, Finlandia, Australia, Francia, Suiza y Rusia.

Como actriz ha trabajado en más de 30 montajes.

