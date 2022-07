Ballet Nacional de España y México, unidos por el sentimiento

Hace unos días, mientras comía un filete en México, el bailarín y coreógrafo, Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España (BNE), no pudo contener las lágrimas. “Estaba comiendo y me ponía a llorar al escuchar las rancheras”. México y España, dice, “tenemos mucha riqueza musical y a nivel musical, el flamenco me llega al corazón directamente, pero me ponen una rancheras y es una cosa que llega al corazón, tenemos una cultura que nos llega muy derecho al sentimiento”.

Después de 18 años, la agrupación que lidera Olmo desde 2019, está de regreso en México: está vez en una gira extensa, de cinco semanas consecutivas, que incluye presentaciones en San Luis Potosí, León, Morelia, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Ciudad de México, donde cerrará del 38 al 31 de julio, en el Palacio de Bellas Artes. El programa elegido es “Invocación”, el primer espectáculo diseñado por Olmo para el BNE.

“Yo tenía muchísimas ganas de hacer un espectáculo donde el público pudiera disfrutar, desde las butacas, de lo que es la danza española en todos sus registros de baile”, cuenta. Así, conformó un programa en dos partes: el primero con “Invocación bolera”, constituido de un estilo del siglo XVIII; “Eterna Iberia”, con danza estilizada y “Jauleña”, un sólo donde se conjuntan el baile estilizado, la escuela bolera y el flamenco.

Para el segundo segmento, la agrupación presenta “De lo flamenco”, un homenaje al bailaor y coreógrafo gitano Mario Maya, “donde podemos ver un gran recorrido, un gran abanico de colores de lo que es el flamenco en España, desde el clasicismo hasta la vanguardia actual”. Desde su llegada al grupo, Olmo ha querido mostrar que la danza española en toda su amplitud: “El flamenco ha crecido mucho porque se hizo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y hay escuelas de flamenco en todo el mundo, pero hay otras danzas españolas que el mundo debe de conocer”.

El BNE, afirma, “no es un ballet folclórico, es un ballet con estilo propio y claro, tiene que reconocerse cómo es el ballet clásico, el ballet contemporáneo, el ballet neoclásico; la danza española tiene esa riqueza y eso es lo que nos hemos propuesto”. Es por eso también que a la par de sus presentaciones en cada teatro mexicano, la compañía ofrecerá un programa pedagógico donde mostrará la riqueza de su baile.

La gira arrancó el 1 de julio en San Luis Potosí y continúa hoy mañana en León

El 12 de julio llega a Morelia y el 16 y 17 estará en Guadalajara

El 20 de julio se presentan en Monterrey y el 24 en Puebla

El gran cierre será del 28 al 31 de julio en el Palacio de Bellas Artes

1978, año en el que se fundó el Ballet Nacional de España

12 presentaciones realizará en su gira por México

3 años tiene Rubén Olmo al frente de la agrupación

PAL