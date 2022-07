Pandemia pega a orquestas comunitarias

La pandemia dejó estragos en uno de los proyectos más alabados de la administración cultural federal: las agrupaciones musicales comunitarias fueron abandonadas por entre 30 y 40 por ciento de las niñas, niños y jóvenes que las integraban, afirmó el director de orquesta Eduardo García Barrios, quien hasta diciembre pasado dirigió el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM).

“Durante la pandemia, una gran cantidad de niños y niñas, no es que sea la mayoría, pero sí fue un porcentaje alto, abandonaron a las agrupaciones musicales comunitarias (orquestas, bandas, ensambles, coros). Ha sido un proceso muy complejo debido a que la premisa fundamental del modelo de educación musical comunitaria no podía cumplirse porque no había presencialidad, no había forma de llevar a cabo el trabajo musical colectivo que es la primera premisa de todo este modelo”, dijo en entrevista.