Danzatlán: Festival Internacional de la Danza festeja un lustro

Elisa Carrillo, la bailarina mexicana más destacada en el mundo, está de festejo este año: su Festival Internacional de la Danza. Danzatlán celebrará cinco años de realizarse, del 23 de julio al 1 de agosto próximos, y sus galas “Elisa y Amigos”, cumplen 10 años, pero, por lo pronto, el Palacio de Bellas Artes no está invitado a la celebración.

“Para mí el Palacio de Bellas Artes es la cuna del arte en el país y siempre regreso llena de alegría, en esta ocasión no vamos a poder presentarnos porque tenemos un apoyo que nos permite presentarnos en los lugares donde vamos a estar (sic), pero es algo que espero lograr, poder volver a pisar ese escenario”, dijo durante la presentación del encuentro.

En su quinta edición, Danzatlán tiene un apoyo de 15 millones de pesos del gobierno del Estado de México. Sus apuestas de este año son el estreno de la coreografía de Yeri Anarika, “The Wall”, inspirada en las fronteras; así como dos funciones de clausura con la gala “Elisa y amigos”, que contará con la presentación de la coreografía “Bolero” de Maurice Béjart, para las que Carrillo adquirió los derechos.

La bailarina ha planeado su regreso a México después de la pandemia en dos etapas: la primera se cumplirá con Danzatlán; la siguiente será en el otoño, cuando regrese sólo con sus galas, para ese momento ya tiene asegurada la presentación del 30 de octubre en el Auditorio Nacional y sigue negociando tres presentaciones más que, espera, concreten Bellas Artes: Tenemos otras funciones más y no quiero cerrar esa opción”, dijo.

Otra novedad de este año, es que el primer bailarín ruso Mikhail Kaniskin, esposo de Carrillo, no subirá al escenario y sólo funge como director artístico del encuentro. La posibilidad de no subir al escenario en las próximas ediciones también empieza a ser contemplada por la mexiquense: “Estoy en un momento muy importante de mi carrera, donde quiero que los proyectos crezcan y tengan un futuro, el día que me aleje de los escenarios yo voy a seguir presente, aunque uno se tenga que alejar del escenario en un momento, quiero seguir siendo parte de todo este festival”.

“The Wall”, con coreografía de la mexicana Yeri Anarika y dirección artística de Mikhail Kaniskin, se presentará también en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en Huixquilucan, el 27 de julio, a las 19h, así como en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, el 30 de julio, a las 17h. Esta obra de tono tragicómico reflexiona sobre la existencia de más de 70 muros fronterizos existentes hoy en día, a nivel mundial, llevando al lenguaje corporal los sentimientos que detonan. Fue hecha por un equipocreativo y coreográfico mexicano-alemán.El festival también contempla La ciudad de los otros con la compañía colombiana Sankofa Danza Afro, puesta sobre la discriminación y la desigualdad social de los afrodescendientes, así como La Novena Sinfonía, con La Infinita Compañía, de Raúl Tamez, un tributo a quienes perdieron la vida a causa de su raza, género, preferencia sexual, religión o ideología política.

Mientras que el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) ofrecerá Radiografía de la pasión y Oriones (a la vista de Lavista), y bajo la dirección de Jasmany Hernández, la Compañía de Danza del Estado de México bailará Press start to continue, espectáculo infantil, y Trinum para Nellie, homenaje a Nellie Happee, pilar de la danza en México.

Danzatlán abrirá con dos funciones en el Teatro de las Artes del Cenart

Incluye una clase magistral y una charla con Elisa Carrillo

En el Edomex la sede principal será el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

“Lo más importante es poder llegar a diferentes lugares de la República, a mi me gustaría que esto crezca, que pueda seguir creciendo, que podamos llegar a lugares a los cuales no he podido alcanzar”. Elisa Carrillo.

PAL