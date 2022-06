Rafael Cardona, presenta su libro "Fuego de mis entrañas”

El periodista y analista político, Rafael Cardona, presentó su más reciente libro: “Fuego de mis entrañas” en el cual narra a través de sus páginas la aventura personal, así como los retos profesionales a los que se ha enfrentado al dedicarse el periodismo por más de 53 años y como es que el periodismo ha evolucionado.

El libro, a través de una autobiografía, busca crear conciencia de la lucha de quienes no se resignan a reducir el periodismo a información condensada y de fácil digestión, la cual tristemente ahora abunda y puede llegar a ser plana y sin trasfondo o matices y sobre todo, estar cargada de desinformación.

Entre sus páginas, Rafael Cardona nos guía a través de su pluma a entender como el periodismo en México y el mundo se basa en la libertad de expresión, en el trabajo de investigación, en la verificación de fuentes y hechos y mucho más que hace del periodismo un gran oficio que resiste y se reinventa con el paso de los años.

“Este texto relata mis primeros 50 años de ejercicio profesional, en este libro quise contar sobre como me ha tocado ver y entender el mundo que me rodea a través del periodismo, una vocación que no sabía que tenía. No sé si ella me encontró a mí o yo a ella”