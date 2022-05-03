Cuestionario de Proust: Maj Lindström, fotógrafa sueca radicada en Guadalajara, México y Suecia

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: RESILIENCIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: TOLERANCIA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: NO-VIOLENCIA, SOLIDARIDAD, EL SABER ESCUCHAR.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: NO-VIOLENCIA, SOLIDARIDAD, EL SABER ALZAR LA VOZ.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: AMOR, LEALTAD, SABER DIVERTIRSE Y SER AVENTUREROS.
6. TU PRINCIPAL CULPA: LO QUE HICE MAL EN MI RELACIÓN CON MIS HIJOS.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESTAR EN LA NATURALEZA.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: TENER AMOR Y ESTABILIDAD.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? PERDER UN HIJO.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? OTRA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? CERCA DE MIS HIJOS.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: AMO COMER RICO, CASI TODO QUE ESTE BIEN PREPARADO ME GUSTA. VINO, CERVEZA, JUGO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROJO SANGRE, ORQUÍDEAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MENCIONO MEJOR LOS ÚLTIMOS LEÍDOS QUE ME HAN ENCANTADO: JOSEFINE ADOLFSSON, CAMILA SOSA VILLADA, DOLORES REYES Y ABDULRAZAK GURNAH.
15. TUS POETAS FAVORITOS: KARIN BOYE.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BAMSE, EL OSO MÁS FUERTE DEL MUNDO.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: PIPPI LANGSTRUMP (CALZASLARGAS).
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JAMES BROWN.
19. TU PINTOR FAVORITO: ALICE NEEL.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: NELSON MANDELA.
21, TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: EDMONIA LEWIS.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: YLVA Y ARVID.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: RATAS (LAS TUVE).
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? LEOPOLDO II.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: CUALQUIER AUTODEFENSA DE PARTE DE UN PUEBLO CONTRA FUERZAS OPRESORAS.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA DEL “TÚ”, CUANDO SE DEJÓ DE USAR EL USTED EN SUECIA, PARA UNA ESTRUCTURA INTERPERSONAL MÁS HORIZONTAL (HAY OTRAS MUCHO MÁS IMPORTANTES; ES LA QUE ME VINO A MENTE).
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? CANTAR
HERMOSO.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: INTROSPECTIVA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? EL OLVIDO.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DORMIDA.
31. TU LEMA FAVORITO: “LA/EL QUE ES MUY FUERTE TAMBIÉN TIENE QUE SER MUY BUENO”. LO DIJO PIPPI LANGSTRUMP (CALZASLARGAS) O SEA ASTRID LINDGREN.
PAL