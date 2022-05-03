Últimas noticias
Suscrí­bete: Ventas: Newsletter:
Encuéntranos en:
El Heraldo de México Haz click aquí para hacer tu
CÚPULA

Cuestionario de Proust: Maj Lindström, fotógrafa sueca radicada en Guadalajara, México y Suecia

Para entender las ideas más peligrosas debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no?, Conózcase a usted mismo

CULTURA

·
Maj LindströmCréditos: Simon Barber

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: RESILIENCIA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: TOLERANCIA.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: NO-VIOLENCIA, SOLIDARIDAD, EL SABER ESCUCHAR.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: NO-VIOLENCIA, SOLIDARIDAD, EL SABER ALZAR LA VOZ.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: AMOR, LEALTAD, SABER DIVERTIRSE Y SER AVENTUREROS.

6. TU PRINCIPAL CULPA: LO QUE HICE MAL EN MI RELACIÓN CON MIS HIJOS.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESTAR EN LA NATURALEZA.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: TENER AMOR Y ESTABILIDAD.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? PERDER UN HIJO.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? OTRA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? CERCA DE MIS HIJOS.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: AMO COMER RICO, CASI TODO QUE ESTE BIEN PREPARADO ME GUSTA. VINO, CERVEZA, JUGO.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROJO SANGRE, ORQUÍDEAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MENCIONO MEJOR LOS ÚLTIMOS LEÍDOS QUE ME HAN ENCANTADO: JOSEFINE ADOLFSSON, CAMILA SOSA VILLADA, DOLORES REYES Y ABDULRAZAK GURNAH.

15. TUS POETAS FAVORITOS: KARIN BOYE.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BAMSE, EL OSO MÁS FUERTE DEL MUNDO.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: PIPPI LANGSTRUMP (CALZASLARGAS).

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JAMES BROWN.

19. TU PINTOR FAVORITO: ALICE NEEL.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: NELSON MANDELA.

21, TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: EDMONIA LEWIS.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: YLVA Y ARVID.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: RATAS (LAS TUVE).

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? LEOPOLDO II.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: CUALQUIER AUTODEFENSA DE PARTE DE UN PUEBLO CONTRA FUERZAS OPRESORAS.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA DEL “TÚ”, CUANDO SE DEJÓ DE USAR EL USTED EN SUECIA, PARA UNA ESTRUCTURA INTERPERSONAL MÁS HORIZONTAL (HAY OTRAS MUCHO MÁS IMPORTANTES; ES LA QUE ME VINO A MENTE).

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? CANTAR
HERMOSO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: INTROSPECTIVA.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? EL OLVIDO.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DORMIDA.

31. TU LEMA FAVORITO: “LA/EL QUE ES MUY FUERTE TAMBIÉN TIENE QUE SER MUY BUENO”. LO DIJO PIPPI LANGSTRUMP (CALZASLARGAS) O SEA ASTRID LINDGREN.

PAL

Temas

Cuestionario de Proust Maj Lindström fotógrafa profesional Cúpula Edición Impresa