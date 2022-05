INAH busca el origen de las Momias de Guanajuato

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han comenzado una investigación para conocer la historia de las Momias de Guanajuato. En archivos de todo el estado, los investigadores intentan recabar datos para conocer las circunstancias en que fueron apareciendo los cuerpos, así como los elementos identitarios de cada uno de ellos.



Se trata de una segunda etapa de investigación, la primera se realizó en noviembre de 2021, y se realiza en archivos del Gobierno del estado, del Ayuntamiento, de la Universidad de Guanajuato, de la Arquidiócesis y del Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas.



Otro lugar clave para las indagaciones es el Panteón de Santa Paula, inaugurado en la segunda mitad del siglo XIX y cuyos registros, inventarios, fotografías y reportes permitirán recabar datos sobre las momias que naturalmente se fueron creando en su entorno.



En total se trata de 117 individuos que se resguardan tanto en el Museo de las Momias de Guanajuato como en el Parador Turístico Sangre de Cristo. El equipo que lleva a cabo las indagaciones está integrado por los investigadores de la Dirección de Antropología Física (DAF) del INAH, Juan Manuel Argüelles San Millán, Maria del Carmen Lerma Gómez e Ilán Santiago Leboreiro Reyna, así como Israel David Lara Barajas, adscrito al Centro INAH Querétaro, y Leslie Julieta Cabriada Martínez, del Museo Nacional de las Intervenciones.

Se trata de 117 cuerpos que serán investigados. Foto: Especial

“Durante las próximas semanas, nuestra misión central será determinar cuáles momias corresponden al siglo XIX y cuáles al siglo XX, ya que si bien estuvieron sujetas al mismo proceso natural de momificación, la historia de cada una de ellas es diferente”, comentó el titular de la DAF, Juan Manuel Argüelles.



Como se ha manifestado, el equipo busca devolver la identidad, en la medida de lo posible, a cada uno de los cuerpos momificados, pues es apremiante dignificarlos para su mejor valoración como bienes patrimoniales de Guanajuato. Lo anterior permitirá asegurar su preservación e incrementar su apreciación y disfrute por parte no solo del pueblo guanajuatense, sino de todo México y el mundo.



“La investigación –explicó Julieta Cabriada– nos permitirá tener una base tangible para estar frente a frente con los cuerpos en una tercera fase y saber qué estudios serán necesarios para cada caso. Finalmente, en una cuarta etapa, elaboraremos un diagnóstico y emitiremos las recomendaciones que sean necesarias”.



Los investigadores del INAH enfatizaron que esta comisión académica no tiene ninguna relación con la construcción o la no construcción de un museo en la ciudad de Guanajuato.

