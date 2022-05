Hasta con mariachi, UAM rinde homenaje a Elena Poniatowska

Al ritmo de "Las mañanitas", entonadas por el mariachi, la escritora Elena Poniatowska partió el pastel con el que festejo 90 años de vida en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). "Estoy muy conmovida de este homenaje", dijo la periodista después de un conversatorio en el que participó su hijo Emmanuel Haro Poniatowski, la cineasta María del Carmen de Lara, el caricaturista Rafael Barajas "El Fisgón" y la comunidad universitaria.

"Muchas felicidades Elenita", se leía en el pastel de chocolate con fresa que la autora de "Tinisima" partió después de recibir presentes de parte del rector de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia. Después del mariachi, Poniatowska recibió un largo aplauso y siguieron las porras; antes compartió anécdotas de su niñez, cuando a los 10 llegó a México junto con su familia, para aquí quedarse.

"Desde muy joven fui muy preguntona, quizá desde qué llegué a México a los 10 años, en primer lugar quise aprender español. Lo aprendí en la calle, por lo que durante muchos años, hasta ya muy tarde, decía 'naiden' o 'yo vide', decía un montón de palabras que eran las que oía al vendedor de naranjas o a los trabajadores en mi casa. Entonces, mi conocimiento de México fue a través de las palabras y de los vendedores ambulantes y de la gente que me llamaba tanto la atención, porque nunca los ví en París ni en ningún otro lado más que en este país", recordó.

Llegar a México, afirmó, "era como llegar al centro del sol, porque era muy caliente. Yo venía de la lluvia y de bosques muy oscuros en el fondo de un valle, entonces llegar a esa inmensa naranja que para mí fue México fue un deslumbramiento".

La escritora, quién hace 22 años recibió el doctorado Honoris Causa de la UAM, rememoró sus inicios en el periodismo. "Después del convento de monjas me inicié en Excélsior a hacer entrevistas, porque yo veía las que hacía Bambi, Ana Cecilia Treviño, que era la mujer de Alberto Gironella, un pintor y lindo ser humano, muy inteligente".

"Ella no me quería, yo le caía en el puritito hígado, pero después cuando me mudé al Novedades pues ya me quiso, ya me llamaba y me invitaba a su casa a estar con ella y ver a sus hijos crecer y a ver a Gironella, que fue muy lindo". Después, Poniatowska recordó a las mujeres que ha admirado en la vida: Rosario Castellanos, Alaide Foppa, Rosario Ibarra de Piedra o Tina Modotti, todas de alguna manera, aparecidas o protagonista de sus libros.

"Realmente, todo mi material de trabajo, todo lo que he escrito es una inmensa respuesta a mis preguntas, porque toda la vida he preguntado, desde muy niña; cuando eres niño preguntas, todo preguntas, entonces yo pregunté y lo sigo haciendo", señalo a las preguntas de la cineasta Carmen de Lara.

En tanto, el caricaturista Rafael Barajas definió a Poniatowska, a quien conoció cuando coincidió con su hijo Emmanuel en el Liceo Franco Mexicano, como una mujer valiente, que nunca ha sido ingenua y recordó una ocasión en que cuestionando a un funcionario por corrupción le dijo "(Carlos) Monsiváis dice que usted es una gente tan transa, tan corrupta y tal y tal, y de pronto el hombre se hizo tan chiquito que lo ví escurrirse por debajo de la puerta".

"Entonces yo le pregunté: Elena, ¿de veras Carlos dice esas cosas?, y me dice: no, pero cuando quiero decir algo verdaderamente malo digo que Carlos me lo dijo y la gente me lo cree y así el que carga con el pleito es Carlos, a mi me parecía fantástico", señalo.

Del rostro de Poniatowska surgió una risa cuando su hijo Emmanuel, investigador de la UAM, señaló: "Yo a mi mamá la conozco desde hace mucho, desde chiquito, la conozco como mamá y como escritora, cómo ejemplo de vida profesional y gracias a ella pude tener una vida muy variada, siempre le agradeceré haber conocido y de algunos hacerme amigo de gente maravillosa, que ella entrevistó".

