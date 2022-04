'Amar Amar (estas viendo y no ves)', una muestra sobre la memoria familiar

Por entre las salas, el tallo metálico de pequeñas flores hechas con cáscaras de ajo traspasan los muros y ocupan el espacio. Rodrigue Mouchez Armendariz (Le Chesnay, Francia, 1987) reutiliza esa parte de la planta, destinada a ser “descartada”, y le permite nuevamente “florecer”. Piensa que, de la misma forma, en todas las historias hay detalles que perduran más allá de lo que la versión oficial cuenta.

La obra es parte de los dibujos, esculturas e instalaciones que el artista franco mexicano exhibe en la galería guadalajara90210, con el título Amar Amar (estás viendo y no ves), tercer episodio de una investigación en curso que, a partir de una experiencia personal, reflexiona sobre la memoria y sus rastros, y sobre “cómo manejamos nuestra propia historia cuando no tenemos mucha información sobre ella".

Como si de un río se tratara, Mouchez va recogiendo los sedimentos que la memoria familiar fue dejando sobre su abuelo Amar, un beréber argelino rechazado por la parentela francesa; sus propias ausencias, verdades a medias e inquietudes se convierten en formas de honrar la memoria y reinventar los relatos.

“En todas las familias hay personas que no conocemos, historia tabú; me cambia la percepción de los demás, me doy cuenta que las cosas nunca son blanco y negro”, dice.