Cuestionario de Proust: Respuestas de Teresa Vicencio Álvarez, promotora cultural y secretaria administradora

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: NO ESTOY SEGURA, MEJOR PREGUNTARLE A QUIENES ME RODEAN.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL TRABAJO COMPROMETIDO.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA HONESTIDAD, LA
HUMILDAD Y EL RESPETO.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA SOLIDARIDAD,
LA DETERMINACIÓN DE TENDER PUENTES.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA GENEROSIDAD, LA ALEGRÍA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO SÉ.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LEER, VER CINE Y LAS REUNIONES ENTRE AMIGOS.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: HACER LO QUE AMAS Y AMAR TODO LO BUENO QUE LA VIDA NOS VA REGALANDO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? QUE NO TERMINE ALGÚN DÍA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? ME GUSTARÍA SER OTRA VEZ YO, CON APRENDIZAJES INCORPORADOS.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? CONSECUTIVAMENTE EN TODAS LAS CIUDADES QUE ME FALTA POR CONOCER.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA COCINA BAJAMED Y LOS BUENOS VINOS TINTOS DEL VALLE DE GUADALUPE.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: COLOR SALMÓN, LOS ALCATRACES.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: ITALO CALVINO, ALMUDENA
GRANDES, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, JUAN RULFO, ROSARIO CASTELLANOS…
15. TUS POETAS FAVORITOS: T.S. ELLIOT, CAVAFIS, GARCÍA LORCA, MIGUEL HERNÁNDEZ, JAIME SABINES, EFRAÍN HUERTA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: DON QUIJOTE. Y COMO RECUERDO DE MI INFANCIA: TONY Y DOUGLAS, DE EL TÚNEL DEL TIEMPO.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MAFALDA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART, BEETHOVEN, BENJAMIN BRITTEN, MONCAYO.
19. TU PINTOR FAVORITO: TURNER, KANDINSKY, POLLOK, SIQUEIROS,
FELGUÉREZ, VICENTE ROJO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: GANDHI, NELSON MANDELA, HELDER CÁMARA.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: LAS SUFRAGISTAS INGLESAS, WANGARI MAATHAI, HERMILA GALINDO.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LOS DE MIS HIJOS.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: ¡UN HÁMSTER!
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?
TODOS LOS DICTADORES.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: AQUEL QUE NO HAYA LLEGADO A SUCEDER POR HABER OPTADO POR LA PAZ.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: TODAS LAS QUE AVANCEN HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? BUENA VOZ PARA CANTAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: OPTIMISMO.
29. PARA QUE FALTA ERES MÁS TOLERANTE: AQUELLAS QUE RESULTEN DE LA INEXPERIENCIA, PERO NO DE LA DESIDIA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? VIEJITA, SABIA Y EN PAZ.
31. TU LEMA FAVORITO: “HE CUMPLIDO CON LA JUSTICIA, TENGO DERECHO A LA ESPERANZA”.
PAL