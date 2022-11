Julio Carrasco Bretón ofrece un panorama de su obra y de su visión del mundo

Julio Carrasco Bretón (Ciudad de México, 1950) siempre supo que no tenía que depender de nada, incluso de él, para ser artista. "Siempre dije que no quería ser esclavo ni de mi capricho, ni de críticos, ni de galeristas, ni de mí mismo, ni de mis ideas. Yo paso de lo geométrico abstracto a lo figurativo sin problema", afirma. Así, han pasado cinco décadas desde que inició en la pintura de manera profesional.

Autor de una basta creación que incluye más de 70 murales en todo el mundo y al menos unas mil 300 obras de caballete, su hermano Alberto se dedicó a reunir parte de su obra a lo largo de los años. Un total de 38 cuadros de esa colección privada -podría decirse familiar-, el más antiguo de 1980 y los más recientes de 2011, se reúnen en una exposición que, desde ayer y hasta el 30 de noviembre, puede admirarse en el Club de Industriales JW Marriott, de la zona de Polanco.

"Yo soy el menor de los hermanos y él es el mayor, siempre hubo un respeto, admiración, Julio siempre fue un hombre muy inteligente, llegó directo al tercer año de primaria, ya sabía leer y escribir, siempre fue un luchador, aprendí muchas cosas de él; yo lo veía que iba poco a poco avanzando y un dia dije: 'voy a adquirir la obra de mi hermano'. A veces compraba uno, otras veces más y llegamos a tener tal empatía que me convertí en su apoderado", recuerda Alberto, quien ha decidido poner en venta algunos cuadros de su colección particular.

(Créditos: Antonio Nava)

En la muestra se exhiben piezas como "Simetría de Zapata", un acrílico de 122 por 244 centímetros; o "La niña de los peines" de 1991. En los cuadros de Carrasco están los temas que le han maravillado: la historia, la literatura, la ciencia y la filosofía, pero también acontecimientos políticos y sociales como el atentado contra las Torres Gemelas de 2011. "Yo estudié ingeniería química, la ciencia siempre me llamó la atención, pienso que quién no estudia química no entiende muchas cosas del mundo, y, por otra lado, también me gustaba la filosofía y empecé una maestría en la facultad, impartí clases, fui fundador del CCH, de lógica", cuenta el artista.

Actualmente, comparte Carrasco, elabora un mural que próximamente dará a conocer; el resto de sus obras de gran formato se encuentran en muros de México, Francia, España, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. Aquí, uno de los más conocidos se ubica en la Cámara de Diputados, pero el último, "Une vie en couleurs" lo pintó en Senegal para la Bienal de Arte de Dakar.

38 OBRAS SE REÚNEN EN LA MUESTRA DEL CLUB DE INDUSTRIALES

72 MURALES HA PINTADO A LO LARGO DEL MUNDO

CARRASCO VIVE ENTRE PARÍS Y LA CIUDAD DE MÉXICO

