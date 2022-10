FICM: Manto de gemas, la ópera prima de Natalia López que ganó a Mejor Dirección

La violencia en México tiene más de una cara, están ligadas varias esferas, la política, la social, la económica y la antropológica, y eso es lo que la colombiana Natalia López, quien tiene 15 años viviendo en Morelos, decidió mostrar en su ópera prima “Manto de gemas”.

“Es muy complejo lo que pasa en el país, porque no es algo que tenga solución a través de una estructura específica, es un problema que está en todas las dimensiones del tejido. No tienen una sola cara, sino más de una, siempre hay vueltas que darle. No hay límites claros, entre quien es víctima y quien es victimario”, señaló.

El guion le llevó varios años escribirlo, leyó muchos análisis y habló con muchas personas de Morelia, donde filmaron, lo que le permitió darse cuenta que los mismos perpetradores son padres de familia, juegan futbol y ayudan a sus comunidades, tienen una vida como la de cualquier otra persona.

La directora habló de la violencia desde el cine.

“Todo está lleno de contradicciones y ambigüedades, esa era la característica de la realidad que observaba y para mí era importante transmitirlo porque esa era la naturaleza del conflicto, la complejidad que tiene”, afirmó.

La historia muestra varias historias, entre ellas destaca la de “María”, una joven que sufrió la desaparición de su hermana, incluso aún la busca, sin embargo, trabaja cocinando para un grupo de secuestradores. Esas son las inconsistencias que López encontró durante todo el tiempo que estuvo platicando con vecinos de la zona.

El largometraje se rodó en dos partes, la primera previa a la pandemia, y la segunda en 2021, lo que le permitió encontrar más el ángulo de la historia y afinar detalles. Durante la filmación nunca tuvieron problemas de inseguridad, y eso es algo que también lo atribuye a que la sociedad está acostumbrada a todo lo que se vive.

“Creo que al final la película termina siendo sobre ese miedo de no tener un futuro en común, de no construirlo y eso genera un vacío en el presente terrible. Como madre eso da terror”, contó.

La película formó parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde Natalia López Gallardo ganó mejor dirección.

Sigue leyendo:

Esta serie retrata el cambio climático en la CDMX y la urgencia de hacer algo de inmediato

20 FICM: “Yo no sé leer ni escribir, pero hice la película con sentimiento” asegura Tacho, protagonista de Zapatos Rojos