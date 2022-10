Joan Manuel Serrat se despide de México, en Guanajuato

GUANAJUATO, GTO. 23 DE OCTUBRE 2022.-Durante el inicio de su participación en el 50 Festival Internacional Cervantino, Joan Manuel Serrat, se refirió al “murmullo” de que es un concierto de despedida, y aunque reconoció que dejará los escenarios, aseguró que no se despedirá de su público.

En tono ameno y relajado, se dirijió a sus admiradores reunidos en una Alhóndiga de Granaditas a su máxima capacidad.

“Se han enterado que hay un murmullo que cuenta que este es un concierto de despedida. No les hagan caso yo, personalmente les confieso, pues si que voy a dejar de subirme a los escenarios pero no me voy a despedir de ustedes en ningún momento, como no me voy a despedir de la vida, como no me voy a despedir del sol o como no me voy a despedir del océano, o sea que no hagan caso ésto es una fiesta, una fiesta, una fiesta a todo dar”, afirmó.

La noche de este domingo, el público guanajuatense recibió al cantante español de pie y con aplausos cuando salió al escenario a las 20:05 pm.

“Así que dejemos de lado cualquier sentimiento de nostalgia, de melancolía que pueda rondarnos y aprestense a subirse a la moto de esta fiesta, buenas noches y gracias a todos por estar aquí”.

Con un saco y camisa en color negro y pantalón de mezclilla oscuro, el cantante interpretó “Dale que dale” para abrir el concierto.

“Buenas noches, muy buenas noches a todos damas caballero y parciales en la cuestión; es un placer estar en esta Alhóndiga tan entrañable lugar para México y para todos los que queremos a México, que gusto que esten aquí y poder y poder así acompañarme en esta noche tan especial para mí”, afirmó.

Desde la mañana, decenas de personas se formaron afuera del recinto para garantizar su lugar y disfrutar del concierto.

Alrededor del medio día, algunos pudieron escuchar y ver desde la parte externa de la Alhóndiga el ensayo del músico.

En el escenario, las imágenes alusivas a las canciones se proyectaban en una gran pantalla de fondo que enmarcó la presentación.

Joan Manuel bromeó, sonrió y cantó con el público que entregado, lo ovacionó.

“Intentemos ganarle a la vida un poquito más de felicidad”, dijo tras presentar y reconocer a cada uno de los músicos que lo acompañan.

Los diferentes temas y letras de sus composiciones, hicieron al público pasar de la melancolía, la tristeza y el humor.

PAL