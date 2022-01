Cuestionario de Proust: Respuestas de Julio Bracho, actor y realizador

1. Tu principal virtud: La perseverancia.

2. Tu principal característica: Se escuchar.

3. Tus cualidades favoritas en un hombre: Sentido del humor y no tomarse tan en serio.

4. Tus cualidades favoritas en una mujer: Sentido del humor y también no tomarse tan en serio.

5. Tu cualidad favorita en amigos:

La lealtad y el compañerismo.

6. Tu principal culpa: No lo puedo decir –jajajaja–.

7. Tu ocupación favorita: Ver cine y correr autos de carreras.

8. Tu idea de la felicidad terrenal: Atardecer en un auto de carreras.

9. ¿Cuál considerarías la desgracia más grande?

La estupidez.

10. Si no fueras tú, ¿quién serías? Pues sería otro.

11. ¿Dónde desearías vivir? Me gusta donde estoy, viajo

mucho. Vivo en muchos lugares.

12. Tu comida y bebida favoritas: Los tacos en general, pero más los de pastor; y me encanta el café espresso.

13. Tu color y flor favorita: Para vestirme el negro y mi flor, no sé, rosas; tal vez un rosal que tenía en mi casa, ese rosal en específico. Me mudé de esa casa y me dio tristeza dejar ese rosal.

14. Tus autores literarios favoritos: Murakami y Gabriel García Márquez.

15. Tus poetas favoritos: Pablo Neruda.

16. Tus héroes ficticios favoritos: Mis antihéroes mejor,

los de Shakespeare.

17. Tus heroínas ficticias favoritas: Las de Shakespeare.

18. Tu compositor favorito: Miles Davis y John Coltrane.

19. Pintor favorito: Descubrí hace poco a Fortuny, la obra “Un marroquí”.

20. Tu héroe histórico favorito: Bolívar.

21. Tu heroína histórica favorita: Juana de Arco.

22. Tus nombres favoritos: Jorge y Valentina.

23. Tu repulsión de mascota: Serpientes.

24. ¿Qué personaje de la historia te desagrada? Hitler y, más reciente, Trump.

25. Evento militar que más admiras: El día D.

26. La reforma que más admiras: No se.

27. ¿Qué talento natural te gustaría tener?

El ser organizado.

28. Tu principal estado de ánimo: La melancolía.

29. ¿Para qué falta eres más tolerante? A la que no soy: la impuntualidad.

30. ¿Cómo te gustaría morir? Dormido o sin darme cuenta.

31. Tu lema favorito: Como tal no lo es, pero me gustó mucho: “A veces hasta la propia democracia nos traiciona”.

PAL