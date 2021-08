La ciudad que existió: El centro histórico de CDMX en la antigua Tenochtitlán

El corazón de México se asienta sobre otra ciudad. “Pero no nos damos cuenta y no somos conscientes de que tenemos una ciudad sepulta -dice Enriqueta Valdés, coordinadora de Proyectos Especiales del Fideicomiso del Centro Histórico (FCHCDMX)-. Muchos vestigios de lo que fue Tenochtitlan los tenemos expuestos, pero no sabemos de muchos otros que podemos caminar y de otros que no podemos ver porque se excavaron, pero que se volvieron a dejar sepultos”.

A propósito de los 500 años de la conquista, el organismo ha preparado una guía para conocer 17 sitios que existieron antes de la llegada de los españoles. El estudio “Centro Histórico arqueológico: Sendero urbano” del arqueólogo Canek Huerta, es el primer paso de lo que se busca convertir en un recorrido: “en el futuro vamos a poner placas que indiquen el sitio y crear un sendero que el visitante pueda ver y le genere identidad y le haga sentirse orgulloso”.

De los vestigios del Calmecac, ubicados en el actual Centro Cultural de España, al Gran Tzompantli que aguarda en un predio de la calle de Guatemala, el trayecto también alcanza el rastro de los temazcales que existieron por el actual rumbo de la Merced y las múltiples ventanas arqueológicas que se pueden visitar en las calles de Guatemala, el atrio de la Catedral y otros edificios aledaños.

Valdés afirma que de los 17 sitios incluidos, se pueden visitar 12 y que, con motivo de las conmemoraciones de 2021, el fideicomiso dio mantenimiento a las ventanas arqueológicas expuestas, aunque, afirma: “Es responsabilidad del INAH que se mantengan en buenas condiciones y también del público porque las vandalizan, las pintan con spray e intentan romper las micas, las fracturan y esto permite que la humedad entre”.

El fideicomiso, agrega, insiste para que se permita la apertura de más sitios al público: “Con el Gran Tzompantli el INAH nos la está haciendo de emoción con que ya la va a abrir”; otras ventanas, como las que existen en la Casa del Apartado, “se acaban de remozar, de arreglar, de poner los cristales porque no se veían por la humedad, el INAH está haciendo una restauración en la parte de abajo y ya deben estar la próxima semana, igual que las de la Catedral”.

A DETALLE

Entre los sitios que se pueden visitar está el adoratorio de Ehécatl

En el actual edificio del Monte de Piedad están los restos del Palacio de Axayácatl

Ahí también existen los restos de una casa que mando construir Cortés

78 grandes edificaciones existieron en el Templo Mayor

13 metros de longitud tiene una ventana de la calle de Argentina

MAAZ