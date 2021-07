Santiago Arau: Muestra en tiempos de pandemia

Como parte de los eventos que ocurren en el año del 15 aniversario del Museo Interactivo de Economía (MIDE), el recinto trabaja en una exposición que cuenta con la mirada del fotógrafo mexicano Santiago Arau, una muestra que aún no tiene nombre, pero que está relacionada con la emergencia sanitaria del Coronavirus y el trabajo documentado que el también autor de “Territorios” hizo en torno a esta.

“Durante un año estuve documentando a través del lente de mi cámara los acontecimientos y sentimientos registrados desde la primavera de 2020, momento en que se oficializó la pandemia en México”, dijo.

De acuerdo con Arau, esto no sólo lo llevó a capturar imágenes de los lugares, sino a una reflexión profunda sobre la desigualdad.

“Cuando comienzo con este proyecto y salgo a fotografiar los espacios de la ciudad que han quedado aparentemente vacíos, me doy cuenta que hay gente barriendo y limpiando las avenidas, me doy cuenta de los privilegios de unas familias versus otras, de la situación que enfrentan las personas en situación de calle y de la labor del personal de salud: todas, personas con preocupaciones y ansiedades, pero que no pudieron parar”, contó.

En este sentido, el fotógrafo mexicano explicó que la exposición es una crónica lineal de tiempo en la que queda asentada la memoria de miles de mexicanos, pero también “el recuento y el recuerdo” de un acontecimiento histórico.

Aunque no hay un conteo oficial del número de fotografías que Arau tomó desde el año 2020, momento en que inició la emergencia sanitaria por COVID-19, es posible hablar de más de 20 mil fotografías, las cuales, quedaron registradas en más de 200 carpetas.

En cuanto a la fecha en que podría ocurrir esta exposición, el fotógrafo afirmó que podría tener lugar a mediados del mes de septiembre, además, contó que la muestra también contará con el trabajo de otros fotógrafos ganadores de una convocatoria que el MIDE lanzó a la población para conocer, a través de imágenes, cómo habían experimentado la pandemia.

“La idea es compartir los espacios con otros fotógrafos que han estado realizando esta labor, tanto profesionales como amateurs, ya que hoy en día, ésta es una de las formas en que podemos comunicar emociones, sentimientos y lugares, por lo que es importante que también se de a conocer su labor”, finalizó.

ELEMENTOS

Arau también trabaja en un libro en colaboración con el MIDE, sobre este mismo registro fotográfico. El museo se encuentra alistando una exposición virtual que conjunta las imágenes del concurso “No eres tú, es la pandemia”. El libro que trabaja Arau sobre la pandemia es el segundo material después de “Territorios” (2019). NÚMEROS

80 a 100 fotografías de Arau conforman la exposición.

250 a 300 imágenes de este registro fotográfico conforman el libro.

1 año de la pandemia fue registrado por su lente.

DZA