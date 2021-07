"Fireball", el desapercibido álbum de Deep Purple que consolidó su sonido HARD ROCK y HEAVY METAL

Deep Purple se había consolidado como banda con el ingreso de Ian Gillan y Roger Glover, a finales de 1969. Un año después registrarían uno de los álbumes pioneros del hard rock y el heavy metal: "In Rock", además de editar el exitoso sencillo "Black Night."

Para el segundo álbum de la Mark II (así se le conoció a la formación Blackmore-Gillan-Lord-Paice-Glover), experimentaron con nuevos sonidos como el funk. El resultado decepcionó a los integrantes, salvo al cantante Ian Gillan quien considera a "Fireball" (publicado el 9 de julio de 1971) su disco favorito de Purple.

Mucho heavy

No es de extrañar que el álbum pase desaparecido entre la discografía de la banda, fue publicado entre "In Rock" y "Machine Head", las dos monumentales obras del hard rock. Además, el sonido de "Fireball" se alejaba un poco del sonido rudo que había caracterizado a los británicos.

De cualquier forma podemos encontrar la marca de Deep Purple a lo largo del disco: rock pesado ("Fireball", "Anyone's Daughter"), funk ("No, No, No") y muestras de virtuosismo musical en "The Mule" y "Strange Kind Of Woman" (publicada en la versión americana en sustitución de "Demon's Eyes", en el Reino Unido se publicó como sencillo), que son las dos representantes del álbum en el excelso "Made In Japan" de dos años después.

Trabajo de transición

La portada muestra los rostros de los integrantes, dentro de un espermatozoide atravesando el espacio, una muestra de lo atrevido de los tiempos.

A pesar de su fracaso inicial, "Fireball" es una excelente muestra de la transición de la banda, antes de publicar su obra maestra: "Machine Head", en 1972.

Por RODRIGO CASTILLO.