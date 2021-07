Escucha "Cosmic Empire", demo INÉDITO de George HARRISON grabado en 1970 | VIDEO

Como un adelanto de la edición especial por los 50 años del álbum "All Things Must Pass", se ha dado a conocer un demo inédito de George Harrison grabado durante 1970 tras la ruptura de The Beatles.

"Cosmic Empire" fue registrada durante el segundo día de grabaciones del álbum, y contó con la producción del legendario productor Phil Spector. A pesar de que se trata de un demo, sorprende la musicalidad y el tratamiento que Harrison le dio a la pieza para que sonará actual, incluso al paso de medio siglo.

Vigente a medio siglo

La canción forma parte de la reedición del "All Thing Must Pass", que saldrá al mercado el próximo 6 de agosto. Dhani Harrison, hijo del finado guitarrista, fue el encargado de producir y seleccionar los temas extra que contendrá esta caja que contará con un Blu-Ray de audio.

Además, se contempla que el álbum sea presentado en varios formatos. La edición super deluxe contiene una caja de madera, así como tres estatuas a escala que recrean la emblemática portada del disco. Al mismo tiempo, está la edición deluxe, que cuenta con cinco discos, un libro con imágenes inéditas y un poster de Harrison.

El mejor disco de un beatle

"All Things Must Pass" fue publicado en noviembre de 1970 y representa la mejor obra en solitario de George Harrison. El álbum alcanzó el primer lugar de las listas en diferentes países, incluidos Inglaterra y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, incluye las canciones "My Sweet Lord" y "What Is Life", que representaron sencillos de gran éxito.

Es reconocido como el mejor álbum grabado por un integrante de The Beatles tras la disolución de la banda. Ha sido incluido en diversas listas de los mejores discos de todos los tiempos. Fue inducido al Grammy Hall of Fame en 2014.