Skincare, tus primeros pasos: Rosshanna Bracho presenta la guía definitiva para el cuidado de la piel

El cuidado de la piel es un tema de belleza importante para hombres y mujeres. “Siempre he pensado que el skincare no tiene género, porque todos deberíamos estar al tanto del cuidado de la piel, es para todas las edades, contrario a lo que podemos pensar”, dice Rosshanna Bracho sobre Skincare, tus primeros pasos, su primer libro del que habla en El Podcast Literario.

En 2010, la influencer venezolana creó missmonroee.com, un blog de estilo personal en el que compartía su pasión por la moda. A raíz de su relación con el mundo de la moda, empezó a cuestionarse los estándares sociales de belleza y descubrió su pasión por el skincare, no sólo como una cuestión de salud, sino también de cuidado personal.

La autora cree que las rutinas de belleza son importantes en temas de salud: “Me parece importante que se hable sobre el cuidado de la piel como algo esencial, pero también creo que es importante resaltar que esto va más allá de la vanidad o de encontrar ‘esa piel perfecta’; va directamente relacionado con la salud de la piel”, explica la también modelo, quien está consciente de que vivimos rodeados de marketing, lo que puede derivar en desinformación, por lo que siempre recomienda recurrir a expertos en dermatología.

“Ve a tu dermatólogo constantemente, es especialista en la piel y es el único que puede recetar, recomendar y diagnosticar: la información es poder”, advierte la creadora de contenido. Su obra también es una guía donde comparte sus conocimientos y rutinas para el cuidado de la piel.

Conoce más sobre "Skincare, tus primeros pasos"

¿Cómo tener una piel saludable?

Rosshanna Bracho agrega que, cada tres meses, es necesario que se vaya al dermatólogo y se haga una revisión exhaustiva. “Si estás pagando una consulta médica, primero escúchalo y después pregúntale todo lo que quieres saber: a mí me gustan las rutinas cortas para la cara, no tengo dinero para comprarme una rutina facial muy extensiva, esto es lo que yo tengo, qué me funciona, qué no me funciona y tener una comunicación más honesta de lo que te gusta utilizar y que no”.

Skincare, tus primeros pasos no anuncia ninguna marca y es atemporal, “lo puedes leer una y otra vez, y si tienes una duda puedes regresar a él”, explica Rosshanna, quien dice que tardó poco más de tres años en escribirlo. “Es mi visión del skincare de la forma más responsable, con mucha humildad porque no estudié nada relacionado con el cuidado de la piel, por lo que quería que fuera un libro de una aficionada a otra aficionada”.

“Esta guía es una invitación abierta a conocer más sobre el cuidado de la piel. Si lo quieres ver así puede ser algo vanidoso, pero no, es algo que te acerca con tu versión más real, honesta y enseñarte que la piel bonita es la que cada uno tiene, entonces hay que cuidarla a partir del amor”, finaliza la autora.

Conoce más sobre "Skincare, tus primeros pasos", de Rosshanna Bracho, en El Podcast Literario

Ficha técnica

Título: Skincare, tus primeros pasos

Autor: Rosshanna Bracho

Editorial: Planeta, 2021

Por: Melissa Moreno