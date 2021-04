AC/DC: Esta es la razón por la que Angus Young usaba UNIFORMES; ¿lo hizo en honor a los que no creían en él?

AC/DC es uno de los grandes representantes del rock de todos los tiempos, esto gracias al estilo, los grandes éxitos y las peculiaridades que los integrantes de la banda ofrecían a sus fans cada vez que se subían al escenario, ya que además de brindarles un gran espectáculo hacían que cada vez se enamoraran más de su música.

La banda australiana integrada por los hermanos Young, Malcom y Angus, Bon Scott y Brian Jonhson se convirtieron en leyenda del rock gracias a canciones como "Back In Black", misma que fue un tributo a Bon Scott, "Shot in the dark", entre muchas grandes composiciones.

Pero también por contar con Angus, uno de los líderes, quien quizá sea el personaje de rock más fácil de reconocer en toda la historia, ya que es uno de los pocos que mantuvo su estilo hasta el final de la banda, esto a pesar que para 2009 todavía seguían realizando presentaciones en vivo.

Qué hizo que Angus

El guitarrista se caracterizó, más allá de su talento con el instrumento, por siempre salir vestido como estudiante, es decir, siempre llevaba puesto un uniforme, por lo que la gente tiene varias teorías al respecto.

una de ella habla que fue gracias a que la banda surge durante el movimiento Glam, donde los grupos solían disfrazarse para las presentaciones, por lo que Young lo haría al estilo de estudiante, esto a pesar que en los inicios de la banda todavía se encontraba cursando la escuela.

Otra de las historias, quizá la más conocida, habla sobre una propuesta de su hermana, quien se dice era la encargada de hacerle los uniformes a Angus y pieza fundamental para la elección del nombre. Se dice que en los inicios de la banda, Young se presentaba a los ensayos con el uniforme, ya que no le daba tiempo de cambiarse, mismo caso para los shows, por lo que Margaret le dijo que lo siguiera haciendo.

Las otras dos historias

Pero además de esta idea, existe otra teoría más sobre este motivo, donde en ninguna se habla de ser parte del movimiento Glam, sino más para rendir honor a un grupo de personas que no confiaban en su talento cuando era joven.

La última teoría en torno a esta historia, dice que los profesores siempre le decían a Angus que dejara de pensar solo en la música, ya que no lo llevaría a ningún lugar, por lo que en su honor decidió utilizar siempre el uniforme, esto para demostrarles lo lejos que llegó gracias a la música y a cumplir sus sueños.

dza