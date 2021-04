¿Qué leer? Páradais de Fernanda Melchor, una novela sobre la violencia machista en México

Cuando Fernanda Melchor comenzó su a escribir su libro Páradais, por ahí de 2016, todavía no terminaba la aclamada "Temporada de huracanes", la cual transcurre en La Matosa, un pueblo ficticio, pero cuyo nombre es real. En ese entonces, un amigo le escribió para contarle que en la población original habían desalojado a todos para construir un fraccionamiento de lujo: “Ahí tuve la idea de qué que La Matosa se convirtiera en Páradais”, cuenta la autora en el más reciente episodio de El Podcast Literario.

En este libro, Fernanda Melchor explora la facilidad con la que el deseo puede convertirse en obsesión y en violencia, al tiempo que describe la alianza entre las puntas opuestas de la sociedad mexicana, a través de Polo y Franco, sus protagonistas.

En la realidad, el nuevo fraccionamiento no se llama Páradais, pero la autora busco nombres que hablaran irónicamente de cómo construimos estos lugares, supuestamente, para protegernos del mal: “La gente que se va ahí es porque quiere una vida tranquila lejos de cualquier crimen o violencia. Se va a vivir a estas casas, levantan bardas altísimas y ponen cámaras, alambres de púas y cercas electrificadas. Es algo que está pasando en todo México, en el mundo y para todos los niveles económicos”.

Bajo la idea de que la gente vive con la fantasía de encerrarse y de no dejar entrar el mal, fue que la autora pensó: “¿Qué pasaría si en realidad el mal no está afuera, sino adentro?” Así es como nació Franco Andrade, un chico de clase alta que no ha tenido ningún tipo de necesidad en su vida: “Parecería que debería llevar una vida feliz y armoniosa, pero no, es un muchacho profundamente perturbado”, agrega, “quien se obsesiona con seducir a su vecina –una atractiva madre de familia­”.

Mientras que Polo, su renuente compañero en la aventura, sueña con renunciar a su empleo como jardinero del fraccionamiento y lograr huir de su casa, de su pueblo lleno de narcos y del yugo de su madre.

Ambos personajes son “inadaptados que se refugian en fantasías para crear una realidad alterna”, dice Melchor, “son bastante solitarios, marginales cada uno a su manera. Descubren que les gusta mucho beber juntos y empiezan a platicar las estupideces que les pasan por la cabeza, y así se entabla esta relación”.

Ambos tienen una visión que vuelve objetos a las mujeres, ya sea por frustración o satisfacción: “Quería mostrar esto desde el extremo de la mente más patológica de Franco, quien está tan concentrado en su deseo, que le importa poco lo que pase; y del otro lado, la visión normal que tiene Polo, pero que establece con las mujeres relaciones de dominación, de agresividad y de poder. Para él no existe una relación equitativa, controlar o ser controlado por ellas es algo que vive todos los días”, enfatiza.

Ante la imposibilidad de conseguir lo que cada uno cree merecer, Franco y Polo elaboran un torpe plan, pero profundamente perverso, que poco tiene que ver con el poder o dinero, “sino con la supervivencia, el resentimiento, y con el querer encontrar el respeto, el cariño y la admiración que no tienen en casa”.

Ficha técnica de Páradais:

Título: Páradais

Autor: Fernanda Melchor

Editorial: Literatura Random House, 2021

Por: Melissa Moreno

