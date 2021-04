The Beatles: ¿Por qué el 10 de abril es la fecha más DOLOROSA para el Cuarteto? | FOTO

Hace 51 años, el 10 de abril de 1970, el caos se apoderó de las oficinas de Apple, sello de The Beatles. Ese día, la agrupación ocupó las primeras planas de los diarios en el Reino Unido. A pesar de que estaban acostumbrados a este tipo de prácticas, en esta ocasión la noticia no era la esperada.

Las personas entraban y salían. Los periodistas asediaban el inmueble y las llamadas telefónicas no cesaban. En una habitación se encontraba George Harrison concediendo una entrevista para Fact or Fantasy, un programa de la BBC dedicado a movimientos religiosos y espiritualidad.

De primera plana

La portada del Daily Mirror era la más contundente: Paul quits The Beatles (Paul abandona a los Beatles). Con esto, la banda más trascedentes de la música concluía su historia. Un día antes, algunos medios habían recibido una copia del primer disco solista del bajista, titulado 'McCartney'.

Adentro venían un par de hojas en donde el mismo Paul respondía las respuestas de los medios de comunicación. A pesar de que las razones no eran tan claras, la noticia era contundente: la banda más grande decía adió. La conmoción vino al día siguiente cuando la noticia se divulgó.

Después de leer esto, un iracundo John Lennon rompió con McCartney. En cada oportunidad, le enviaba mensajes contundentes y llegó a describir el primer disco de su excompañero como basura. Además, se inició una guerra de indirectas que ambos colocaron en sus respectivos álbumes.

"Yo los armé, yo los termino"

Un año antes, el septiembre de 1969, John Lennon tocó con Plastic Ono Band en Toronto. A su regreso a Inglaterra decidió romper con The Beatles y así se lo hizo saber a Allen Klein, manager de la banda quien lo persuadió a no hacerlo público, debido a que se encontraba renegociando el contrato con EMI.

Cuando el Daily Mirror dio la noticia de la salida de McCartney, Lennon se sintió enojado con Paul ya que por más de medio año tuvo que guardar silencio y los reflectores se los llevaba su ahora examigo. 'Yo armé a los Beatles, yo los termino' afirmó tiempo después durante una de sus legendarias entrevistas con la Rolling Stone.

La separación del cuarteto fue blanco de diversas versiones. Entre ellas la presencia de Yoko Ono y Linda Eastman, esposas de John Lennon y Paul McCartney, respectivamente. Habían crecido artística y personalmente, sus proyectos individuales los habían ideado sin la presencia de los demás Beatles.

Un mes después, el 8 de mayo de 1970, apareció 'Let It Be', el último álbum de la agrupación. A pesar de que contiene blues triste, significó un éxito de ventas. Pasaron muchos años para que los miembros pudieran superar sus diferencias.

Primera plana del 10 de abril de 1970.

Foto: Especial.

Por RODRIGO CASTILLO.