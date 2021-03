Este es el MOTIVO por el que surgió el nombre de Led Zeppelin ¿Estuvieron cerca de SEPARARSE?

Ledd Zeppelin se convirtió en una de las mejores bandas de rock pesado en la década de los 70 y 80, canciones que a la postre terminarían por marcar a más de una generación, ya que para este 2021 todavía cuentan con una gran cantidad de seguidores amantes de su música, pero poco saben el motivo del nombre de la banda.

Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham comenzaron su carrera en el mundo de la música con el nombre de New Yardbirds, pero en 1968 cambiarían para convertirse en Led Zeppelin, nombre que pasaría a la historia entre los amantes del mundo del rock, pero la banda estuvo a nada de separarse cuando surgió la idea de este nuevo proyecto musical.

La historia nos remonta a una gira en Escandinavia, cuando Bonham comenzó a planar una nueva banda, donde estaba considerando meter a Jeff Beck, John Entwistle, ex de The Who, y Keith Moon, también es de The Who, por lo que eso significaba el fin de el cuarteto.

La historia

Cuando se reveló que buscaba hacer una nueva banda se dice que John comentó que este nuevo proyecto musical sería "como un globo de plomo", por lo que esa frase se quedó grabada en el cuarteto y posteriormente le daría vida al nombre de la banda que pasaría a ser una de las más importante del rock.

Al final del día no se dio la super banda, pero gracias a una charla con Moon fue que Bonham logró hacer con el nombre, ya que el exintegrante de The Who fue quien tuvo la idea original que existiera una banda que se llamara Led Zeppelin. Misma que se quedó con los integrantes originales de New Yardbirds.

La realidad es que este nombre es uno de los más absurdos, pero al mismo tiempo fue brillante, ya que fue pieza fundamental para que comenzaran a brillar entre los fans. Hoy en día es una de las bandas más icónicas del rock, pero al mismo tiempo esa marca ya trascendió al grado de contar con una cerveza con el mismo nombre.

dza