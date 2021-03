María Milo, vocación por las letras

A María Milo le gusta escuchar más que hablar; a sus 18 años no es indiferente a los problemas de los demás, característica que le ha dado una singular sensibilidad a su escritura, ya que sus textos están dedicados al feminismo, a la desigualdad, al medio ambiente, al racismo y demás problemáticas sociales que su generación ha heredado.

Sobre su acercamiento a la lectura, María no recuerda exactamente cuál fue su primer libro, pero si quién fue la persona que le inculcó el amor por esta actividad: Su padre. “En la primaria empecé a leer y me gustaba la serie de libros de Agatha Mistery, y todos los veranos compraba libros que iban saliendo; fue con ellos que inicié mi gusto por la lectura; luego, mientras fui creciendo, mi papá me iba mostrando más textos”. Más adelante, conforme crecía, la joven iba escogiendo sus propias lecturas y descubriendo su gusto por las bibliotecas y librerías. “Me podía pasar ahí, literal, horas, viendo los diferentes libros que había”.

Como ya varias generaciones, la suya está marcada por la saga del mago Harry Potter: “En sexto de primaria leí los libros de corrido, luego vi las películas y me encantaron. Fue cuando me di cuenta que quería escribir, porque antes lo hacía, pero no me había percatado que era lo que me gustaba hacer”.

Algunas de sus narraciones eran de fantasía, sus libretas estaban repletas de princesas y reinos, donde las protagonistas eran mujeres. “En los recreos siempre inventaba historias y mis amigas y yo jugábamos a ser los personajes de esas historias”.

Una Navidad, hace cinco años, su abuela le pidió escribir algo para compartir durante la cena, María hizo una reflexión que encantó a todos los presentes, quienes la alentaron a seguir cultivando su prosa. “Mi abuelo me dijo que debía intentar escribir más seguido y ver si podía publicar en algún lugar; ahí fue cuando lo empecé a hacer con mi estilo y a fijarme en otro tipo de cosas. Ahorita sigo aprendiendo y viendo qué es lo que más me gusta, pero me fui dando cuenta que me gustaba escribir de la mujer y de temas más sociológicos, y así fue como hice el cambio”.

Ahora, María elige los temas que aborda de acuerdo con la coyuntura, pero siempre tienen que ver con lo que va viviendo. “A veces también trato de fijarme en lo que las personas de mi alrededor se cuestionan, porque, al final, si otros lo van a leer es importante intentar encontrar esas respuestas. Muchas veces, cuando después escribes lo que lees, ni siquiera sabías que pensabas eso”. Además, como buena lectora, Milo va entrelazando cosas que ya traía en su cabeza con la de otros autores.

Su objetivo, dice, es que los empaticen con lo que están leyendo, que se sientan identificados, que se puedan conocer a ellos mismos o a otras personas, y que comprendan la historia detrás de ciertas cosas. “El tipo de textos que estoy escribiendo ahora mismo no brinda un espacio para ‘escapar’ de lo que está pasando, pero sí para ‘conocer’; cuando yo empecé a leer se me abrieron otros mundos que no imaginaba”.

La joven autora asegura que muchos nos quedamos únicamente con nuestra perspectiva y no nos damos cuenta de lo que podemos ganar si nos abrimos a ver lo que otras personas piensan o han vivido, “aunque no estés de acuerdo con lo que los demás hacen, es importante entender porqué actúan así; los textos tienen el poder de ayudarte a lograr eso”.

PODER FEMENINO

A su temprana edad, María tiene varias cosas claras, pero quizás la que más llama la atención es el interés que tiene por apoyar a las mujeres y el potencial que posee cada una de las chicas que la leen, “sueño con todas las ilusiones que estoy segura podremos convertir en realidad”, asegura en su texto "Carta a todas las niñas".

Hace cinco años empezó a hacer triatlones, actividad con la que se dio cuenta de que vivimos sin darnos cuenta de lo que es capaz de hacer nuestro propio cuerpo, “y eso lo puedes aplicar a todas las actividades, en el sentido de retarte, para conocer cuáles son tus habilidades y darte cuenta de que siempre puedes hacer nuevas cosas si lo intentas y trabajas por ello”.

Consciente del esfuerzo y del trabajo que ello requiere, la joven escritora quiere que todas sus lectoras estén seguras de que “cualquier sueño, cualquier plan de vida, cualquier realidad es posible de crear; lo único que necesitamos es prepararnos para conquistarla”.

Por ahora, María tiene claro que quiere escribir para siempre: “Me encantaría dedicarme de lleno, sé qué es difícil, pero es algo que me gustaría hacer para toda la vida”.

Cuando descubres tu pasión, dice, te das cuenta qué puedes hacer el resto de tu vida, “a lo mejor no tienes todo claro, pero mientras hagas lo que te gusta, se te va a ir abriendo el camino. Lo más importante es serte fiel a ti mismo".

Como ya lo ha escrito: “Alimentar y trabajar en nuestros capítulos es lo que necesitamos para alcanzar nuestros sueños e impactar de manera positiva a la humanidad”

Sobre María:

¿Qué estás leyendo?

The gifts of imperfection, de Breneé Brown.

Libro favorito de todos los tiempos:

El tiempo entre costuras, de María Dueñas.

Si tuvieras que llevarte tres libros a una isla desierta:

Orgullo y prejuicio, Harry Potter y Bird by bird.

¿Dónde escribes?

En todos lados, si no estoy en mi cuarto siempre apunto cosas en mi teléfono cuando estoy en la calle.

¿Qué género es el que menos disfrutas?

Terror.

¿A qué autor quieres conocer?

J.K. Rowling.

¿A quién te hubiera gustado conocer?

Da Vinci o Gandhi.

Héroe ficticio:

Atticus Finch.

Héroe de la vida real:

Malala Yousafzai.

Hobbie favorito:

Leer o correr.

Algunos de sus textos:

"La verdadera soledad".

"El año que nos hizo preguntas".

"Como el perro de las dos tortas".

"Nuestro talón de Aquiles".

"Poema a los hombres del mundo".

"Ironía y tiranía femenina".

"Carta a todas las niñas del mundo".

Por Melissa Moreno

